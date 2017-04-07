Лаврову атака США на Сирию напомнила нападение Запада на Ирак в 2003 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил атаку США на Сирию с нападением Запада на Ирак без согласия Совбеза ООН 14 лет назад.

«Это напоминает ситуацию 2003 г., когда США и Великобритания вместе со своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета Безопасности», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с МИД СНГ.

Он подчеркнул, что это было грубейшее нарушение международного права, добавив, что тогда «пытались показать «вещдок». «Колин Пауэлл, мой хороший товарищ, был введен в заблуждение црушниками, они ему дали пробирку с зубным порошком, он тряс этой пробиркой в Совете Безопасности, доказывая, что это антракс (сибирская язва)», - сказал Лавров. «Сейчас не удосужились даже какие-то факты привести», - добавил министр.

По мнению Лаврова, в этот раз власти США «ссылаются только на фотографии и спекулируют на показаниях различных неправительственных организаций».

Лавров напомнил, что «спустя более 10 лет после вторжения американцев в Ирак тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что они жульничали, что они вводили всех в заблуждение».

Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона. Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море.

Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля. В результате нее как минимум 70 человек погибли и около 500 получили ранения. В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада.