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Российская валюта и рынок акций упали на новостях о ракетном ударе в Сирии

Аналитики полагают, что события 7 апреля могут остановить приток спекулятивных инвестиций на российский рынок
Российская валюта и рынок акций упали на фоне новостей о конфликте в Сирии
Российская валюта и рынок акций упали на фоне новостей о конфликте в Сирии
С. Портер / Ведомости

В пятницу, 7 апреля, рубль резко упал к доллару и евро, рынок акций также стремительно пошел вниз. На открытии биржевых торгов за доллар давали 56,87 руб., что на 48 коп. превышает цену вчерашнего закрытия. В 10.00 мск евро стоил 60,54 руб. (+53 коп. к закрытию). К 12.50 мск динамика курса рубля сильно не изменилась: доллар стоил 56,92 руб., евро — 60,55 руб.

США выпустили по авиабазе в Сирии 59 ракет
США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии
Точечная военная операция проводилась во время ужина Дональда Трампа и Си Цзиньпина в резиденции американского президента

Индекс ММВБ к этому времени просел до 2015 пунктов (-2% к закрытию), а РТС — до 1115 пунктов, что на 3% ниже значения предыдущего закрытия.

В ночь на пятницу появились новости о том, что США нанесли ракетные удары по нескольким военным объектам в Сирии. Тогда же президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что эти действия отвечают «жизненно важным интересам нацбезопасности» Америки (цитата по «Интерфаксу»). Именно удары США по территории Сирии стали основным фактором движения рубля и рынка акций в пятницу, сходятся во мнениях аналитики.

Фактически Россия сейчас единственная страна, которая поддерживает правительство Сирии, замечает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования и инвестстратегии Бинбанка Наталия Шилова: «Если наземная операция в Сирии будет начата, то де-факто Россия окажется втянутой в военный конфликт с США на территории другого государства». По словам Шиловой, дальнейшее движение рубля сейчас завязано на геополитике. «Если увидим эскалацию конфликта в Сирии, при этом Россия продолжит поддерживать сирийское правительство, дальнейшее ослабление рубля будет значимым», — отмечает она: потоки carry trade, которые приводили к столь существенному укреплению российской валюты, развернутся в противоположные сторону, так как это спекулятивные инвестиции, то есть «горячие деньги», а не долгосрочные вложения, напоминает Шилова.

Нефть Brent подорожала на новостях об авиаударе США

Последние события в Сирии оказали влияние на настроения инвесторов и увеличили спрос на защитные активы, говорит главный аналитик «ВТБ 24» Станислав Клещев: золото обновило максимумы с начала года, подскочив в цене с $1253 до $1270 за унцию, доходность 10-летних казначейских облигаций дошла до минимумов за этот же период, котировки Brent вернулись выше $55 за баррель, полностью отыграв мартовское снижение.

По словам первого замгендиректора RAEX Марины Чекуровой, до сегодняшнего дня рынок и рубль росли настолько долго, что нужен был только повод к их развороту вниз. До этого официальные лица не раз проводили вербальные интервенции, а на ситуацию сегодня повлияли и вчерашние заявления министра экономразвития Максима Орешкина о том, что текущий момент благоприятен для приобретения валюты.

Орешкин считает текущий момент благоприятным для покупки валюты

«Возвращения на прежние позиция рубля мы не ожидаем, даже при наиболее оптимальной ситуации — отказе от наземной операции со стороны США в Сирии и возвращении конфликта к прежней стадии», — констатирует Шилова из Бинбанка. При этом фундаментальные факторы также будут играть против рубля, считает она, называя в числе них продолжение покупок валюты Минфином, а также снижение сальдо торгового баланса во II квартале под действием сезонных факторов.

Доллар откатился почти на два года назад

С середины марта рубль дорожал как по отношению к доллару, так и к евро после удешевления в начале прошлого месяца на фоне резко снизившихся тогда цен на нефть. 30 марта курс доллара к рублю ушел ниже 56,3 руб./$ впервые с 10 июля 2015 г. В тот день курс евро ненадолго ушел ниже 60 руб., курс доллара — ниже 56 руб.

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Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
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Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
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«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
Carlos Barria / Reuters
«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
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Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
U.S. Department of Defense / AP
Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
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Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
Abdussamed Dagul/Anadolu Agency/Getty Images
Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
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В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
Cem Genco/Anadolu Agency/Getty Images
В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
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