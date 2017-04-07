Российская валюта и рынок акций упали на новостях о ракетном ударе в Сирии

В пятницу, 7 апреля, рубль резко упал к доллару и евро, рынок акций также стремительно пошел вниз. На открытии биржевых торгов за доллар давали 56,87 руб., что на 48 коп. превышает цену вчерашнего закрытия. В 10.00 мск евро стоил 60,54 руб. (+53 коп. к закрытию). К 12.50 мск динамика курса рубля сильно не изменилась: доллар стоил 56,92 руб., евро — 60,55 руб.

Индекс ММВБ к этому времени просел до 2015 пунктов (-2% к закрытию), а РТС — до 1115 пунктов, что на 3% ниже значения предыдущего закрытия.

В ночь на пятницу появились новости о том, что США нанесли ракетные удары по нескольким военным объектам в Сирии. Тогда же президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что эти действия отвечают «жизненно важным интересам нацбезопасности» Америки (цитата по «Интерфаксу»). Именно удары США по территории Сирии стали основным фактором движения рубля и рынка акций в пятницу, сходятся во мнениях аналитики.

Фактически Россия сейчас единственная страна, которая поддерживает правительство Сирии, замечает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования и инвестстратегии Бинбанка Наталия Шилова: «Если наземная операция в Сирии будет начата, то де-факто Россия окажется втянутой в военный конфликт с США на территории другого государства». По словам Шиловой, дальнейшее движение рубля сейчас завязано на геополитике. «Если увидим эскалацию конфликта в Сирии, при этом Россия продолжит поддерживать сирийское правительство, дальнейшее ослабление рубля будет значимым», — отмечает она: потоки carry trade, которые приводили к столь существенному укреплению российской валюты, развернутся в противоположные сторону, так как это спекулятивные инвестиции, то есть «горячие деньги», а не долгосрочные вложения, напоминает Шилова.

Последние события в Сирии оказали влияние на настроения инвесторов и увеличили спрос на защитные активы, говорит главный аналитик «ВТБ 24» Станислав Клещев: золото обновило максимумы с начала года, подскочив в цене с $1253 до $1270 за унцию, доходность 10-летних казначейских облигаций дошла до минимумов за этот же период, котировки Brent вернулись выше $55 за баррель, полностью отыграв мартовское снижение.

По словам первого замгендиректора RAEX Марины Чекуровой, до сегодняшнего дня рынок и рубль росли настолько долго, что нужен был только повод к их развороту вниз. До этого официальные лица не раз проводили вербальные интервенции, а на ситуацию сегодня повлияли и вчерашние заявления министра экономразвития Максима Орешкина о том, что текущий момент благоприятен для приобретения валюты.

«Возвращения на прежние позиция рубля мы не ожидаем, даже при наиболее оптимальной ситуации — отказе от наземной операции со стороны США в Сирии и возвращении конфликта к прежней стадии», — констатирует Шилова из Бинбанка. При этом фундаментальные факторы также будут играть против рубля, считает она, называя в числе них продолжение покупок валюты Минфином, а также снижение сальдо торгового баланса во II квартале под действием сезонных факторов.

С середины марта рубль дорожал как по отношению к доллару, так и к евро после удешевления в начале прошлого месяца на фоне резко снизившихся тогда цен на нефть. 30 марта курс доллара к рублю ушел ниже 56,3 руб./$ впервые с 10 июля 2015 г. В тот день курс евро ненадолго ушел ниже 60 руб., курс доллара — ниже 56 руб.