Доллар откатился почти на два года назад

В четверг курс доллара к рублю обновил результат июля 2015 г., уйдя ниже 56,3 руб./$ впервые с 10 июля 2015 г. В 15.00 мск доллар расчетами «завтра» стоил на бирже 56,17 руб. Евро также дешевел. В 15.00 мск евро расчетами «завтра» стоил 60,28 руб. Это наименьшее значение с конца февраля этого года.

Ниже 57 руб. за доллар курс не опускался с середины июля 2015 г. В прошлую пятницу, 24 марта, он преодолел эту отметку и уходил вниз до 56,87 руб. С тех пор курс доллара планомерно опускается вниз к рублю.

К 15.00 мск цена майских фьючерсов на Brent составила $52,25 за баррель, за среду нефть подорожала на доллар.

В последние два-три месяца существует мощный приток иностранной валюты на рынок ОФЗ, чему способствуют выгодная для России разница по ставкам и снижающаяся инфляция, напоминает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «То, что мы видим в последнюю неделю, – чисто спекулятивный процесс», - полагает он: «Когда ускоряется тренд – в данном случае на укрепление рубля, – количество желающих сыграть на этом тренде становится еще больше». Желающих купить рубли, по его словам, сейчас предостаточно, тогда как желающих от них избавиться гораздо меньше: рынок делает ставку на укрепление российской валюты. Которая, замечает Тихомиров, уже и так излишне укреплена. «Потенциал укрепления у рубля сейчас меньше, чем снижения. Максимум роста для российской валюты – 55 руб. за доллар при тех же ценах на нефть», - считает он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что рубль переукреплен относительно своих фундаментальных значений. В своем выступлении в прошлую пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позволила себе не согласиться с этим заявлением. «У нас внутри ЦБ существуют разные модели, по которым оценивается этот фундаментальный курс. Могу сказать, что отклонение сейчас мы оцениваем гораздо меньше, чем Минфин. Разные модели дают гораздо меньшее отклонение», — заявила Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). В феврале этого года министр экономического развития Максим Орешкин предсказывал скорое ослабление рубля.

На фоне продолжающихся разговоров о перекупленности рубля часть игроков могла играть против него, говорит главный экономист ING Дмитрий Полевой. «Однако продолжающееся укрепление рубля вынуждает их закрывать длинные позиции по доллару против рубля, что также придает импульс российской валюте», - замечает он.

Напряженность на других развивающихся рынках также делает Россию более привлекательной для иностранных инвесторов. В понедельник стало известно о возникновении противоречий между президентом и министром финансов ЮАР и возможности отставки последнего, рассказывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк: «В результате за первые три дня недели южноафриканский ранд ослаб на 4,7% к доллару». В подобных условиях инвесторы, продававшие финансовые активы ЮАР в условиях повышенной неопределенности, могли направить часть средств в другие страны с формирующимися рынками, в том числе в Россию, полагает Ващелюк.