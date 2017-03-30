ЦБ опустил официальный курс доллара до 56,4 рубля, евро – до 60,6 рубля

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 56,50 руб. На 31 марта курс доллара ЦБ установлен на уровне 56,3779 руб./$, что на 64,62 коп. ниже предыдущего значения (57,0241 руб.). Последний раз официальный курс доллара был на этом уровне в середине июля 2015 г.

Официальный курс европейской валюты снижен на 93,97 коп. до 60,5950 руб./евро (предыдущее значение – 61,5347 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 77,83 коп. до 58,2756 руб.

На Московской бирже, по данным на 13.51 мск, курс доллара составлял 56,2975 руб./$ (-31,25 коп.), курс европейской валюты – 60,4400 руб./евро (-48,50 коп.).

Укрепление рубля к доллару и евро связано с продолжающимся повышением цен на нефть. По данным на 14.03 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $52,16 за баррель (-0,498%), нефти WTI – $49,40 (-0,223%).