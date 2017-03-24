Понижение ключевой ставки ЦБ символически укрепило рубль

Снижение ключевой ставки ЦБ с 10% до 9,75% привело к резкому укреплению рубля к доллару и евро. На 13.30 мск — время публикации релиза ЦБ — доллар расчетами «завтра» стоил 57,26 руб.: курс американской валюты упал за 10 минут на 10 коп. На то же время рубль укрепился к евро на 11 коп. за 10 минут, в 13.30 мск евро стоил 61,89 руб. Правда, через некоторое время курсы доллара и евро несколько приостановили снижение и стали стабильны. К 14.30 мск доллар стоил 57,23 руб., а за евро давали 61,8 руб.

В релизе по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение снизить ставку, отмечено, что факторы, способствующие укреплению курса рубля, преобладают над снижающими. Именно поэтому операции Минфина по покупке иностранной валюты на валютном рынке не оказали заметного влияния на динамику курса рубля, говорят в ЦБ.

Ключевая ставка Банка России снизилась меньше, чем был ее обычный шаг в последнее время — 50 базисных пунктов, замечает экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. «Пресс-релиз ЦБ довольно мягкий, в нем есть намек на дальнейшее снижение ставки в ближайшее время, но, скорее всего, для рынка более важным оказалось то, что снижение оказалось ниже ожидаемого», - прокомментировал Кузьмин столь незначительное укрепление рубля после снижения ставки.

Рубль сейчас действительно крепче, чем должен бы - при нынешних среднегодовых ценах на нефть, полагает Кузьмин. «Если такие нефтяные цены сохранятся и дальше, то во II квартале мы ждем, что за доллар будут давать 62 руб.», - прогнозирует он.

ЦБ против ФРС

15 марта этого года Федрезерв США (ФРС), напротив, повысил базовую ставку на 25 базисных пункта. Сразу после объявления решения американского регулятора российская валюта укрепилась более значительно, чем после объявления решения по ставке ЦБ сегодня – к 21.00 мск 15 марта доллар стоил 58,76 руб., хотя еще 10 минут назад за него давали 59,09 руб. К 18.10 мск 16 марта доллар расчетами «завтра» подешевел на 66 коп. до 57,73 руб., евро – на 64 коп. до 61,96 руб. Практически за день курс рубля тогда вернулся к значениям начала марта, отыграв недельное падение из-за снижающихся цен на нефть.

То, что ставка ФРС повлияла на российскую валюту больше, чем ставка ЦБ, не удивляет, говорит главный аналитик БКС Владимир Тихомиров. «Ставка ФРС определяет действия крупных инвесторов на глобальных рынках. Тогда даже не решение по ставке, а мягкие комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен повлияли на рубль», - замечает он. «Если бы Йеллен заявила, что будет более активно повышать ставку в будущем, это сделало бы долларовые вложения привлекательнее — и рубль бы не показал подобных результатов», - считает аналитик.