ЦБ снизил ставку и допустил возможность ее дальнейшего снижения

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 9,75%, говорится в пресс-релизе: инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

Большинство аналитиков накануне заседания ожидали, что ЦБ ставку сохранит. Из 41 эксперта, опрошенного Bloomberg, сохранения ставки ожидали 30, остальные – снижения на 0,25-0,5 п. п.

С начала 2017 г. инфляция снижается темпами, опережающими расчеты ЦБ. Четырежды за февраль-март недельный рост цен был нулевым: в это время года такое происходит впервые. Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, сохранение интереса внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижение страновой премии за риск, указывает ЦБ. Замедлению продовольственной инфляции и снижению цен на плодоовощную продукцию способствовал высокий урожай. К началу февраля цель ЦБ в 4% инфляции была «перевыполнена» в 14 регионах, где годовой индекс цен снизился до 3,2–3,9%.

Кроме того, домохозяйства продолжают придерживаться сберегательной модели. Для поддержания склонности к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий, считают в ЦБ. Положительные реальные процентные ставки будут поддерживаться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы к сбережениям, отмечается в пресс-релизе.

В Банке России констатировали признаки оживления потребительской активности, а заработные платы растут как в номинальном, так и в реальном выражении. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков, подчеркивается в пресс-релизе.

Риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% к концу 2017 г., несколько снизились, пишет ЦБ. Однако сохраняются риски для закрепления инфляции на целевом уровне в среднесрочной перспективе. Они связаны с инерцией инфляционных ожиданий, а также возможным быстрым уменьшением склонности к сбережению домашних хозяйств. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков. Проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики позволит ограничить их влияние и закрепить темпы роста потребительских цен вблизи 4% .

Февральский опрос ФОМа, проведенный по заказу ЦБ, показывал, что наблюдаемая населением инфляция ускорилась с 14 до 15,1%, а медианное значение ожидаемой инфляции на следующие 12 месяцев выросло на 1,4 п. п. до 12,9%, превысив уровень декабря 2016 г. (12,4%). Два предыдущих месяца ожидания снижались. Доля респондентов, считающих, что инфляция будет заметно выше цели ЦБ в 4%, также вернулась к декабрьским уровням (63%).

ЦБ сохранил консервативный прогноз: по нему цена на нефть снизится до $40 баррель к концу 2017 г. и сохранится вблизи этого уровня в дальнейшем. Ожидается рост ВВП на 1-1,5% по итогам 2017 г. и на 1-2% в 2018-2019 гг. с учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, указывается в пресс-релизе. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время, подчеркивают в Банке России.