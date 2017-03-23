Завтра ЦБ не снизит ставку – эксперты

В пятницу 24 марта совет директоров ЦБ примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%, ожидают аналитики. Из 41 эксперта, опрошенного Bloomberg, сохранения ставки ожидают 30, остальные – снижения на 0,25-0,5 п. п.

С начала 2017 г. инфляция снижается темпами, опережающими расчеты ЦБ. Четырежды за февраль-март недельный рост цен был нулевым: в это время года такое происходит впервые. В годовом выражении инфляция к началу марта снизилась до 4,6% с 5% в январе, цель ЦБ – 4% в 2017 г. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на конец 2017 г. снизился до 4,3%. Проанализировав ситуацию, департамент исследований и прогнозирования ЦБ предложил регулятору снизить ставку. Позиция аналитиков этого департамента не отражает официальную точку зрения регулятора, однако вскоре с аналогичной рекомендацией выступил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. Подобное публичное заявление сотрудника ЦБ сделано впервые. Однако вслед за этим ЦБ выпустил комментарий по инфляции, в котором, подтверждая сохранение возможности снижения ставки в первом полугодии, отметил и сохранение инфляционных рисков.

Торможение инфляции и укрепление рубля способствуют снижению ставки, отмечает Наталья Орлова из «Альфа банка». Главный аргумент против – структурные реформы, точнее – конфликтующие программы реформ: помимо соперничества стратегий Алексея Кудрина и Столыпинского клуба пейзаж осложнился назначением нового министра экономического развития Максима Орешкина, у которого также могут быть амбиции по подготовке альтернативной программы развития, отмечает Орлова. Конфликтующие предложения могут заморозить экономику в ее статус-кво, в котором структурные ограничения будут играть в пользу медленного роста и высокой инфляции, не исключает она.

Сохранив ставку, ЦБ может смягчить риторику, ожидают аналитики Citi: например, отметить восстановление экономики и снижение инфляционных рисков и дать сигнал о снижении ставки на следующем заседании 28 апреля. ЦБ останется консервативным, но благодаря улучшению перспектив инфляции – а 4% к концу года более вероятная цифра, чем 5% – даст сигнал о снижении ставки 28 апреля, которое может составить 0,5 п. п., ожидают Олег Кузьмин и Чарльз Робертсон из «Ренессанс капитала».

ЦБ, вероятно, все-таки снизит в пятницу ставку, не согласен Владимир Тихомиров из БКС, но на символические 0,25 п. п. Это мало что изменит с макроэкономической точки зрения и будет, скорее, политическим решением, призванным показать, что ЦБ справляется с задачей снижения инфляции и что в будущем ситуация под контролем. Хотя сказать, что риски миновали, нельзя, оговаривает он: сейчас любое движение курса может серьезно сказаться на инфляции в силу сезонно высокой доли импорта в продовольственном потреблении, – торможение инфляции в I квартале и резкий разворот во II квартале уже происходили. Однако усиливать акцент на рисках было бы неверно, считает Тихомиров.

Поддержание чрезмерно высокой ставки было бы сигналом того, что ЦБ боится разрушить хрупкое равновесие, а кроме того – чем дольше держать ставку, тем быстрее придется ее снижать, и слишком резкое удешевление денег может вызвать давление на цены: постепенное снижение ставки мелкими шажками было бы разумнее, говорит Тихомиров.