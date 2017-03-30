Доллар впервые с июля 2015 года опустился ниже 56,55 рубля

При открытии торгов на Московской бирже доллар обновил минимум с июля 2015 г., опустившись ниже 56,55 руб. По данным на 10.22 мск, курс доллара составлял 56,38 руб./$ (-0,23 руб.), курс европейской валюты – 60,64 руб./евро (-0,29 руб.).

Индекс ММВБ к 10.38 мск опустился на 0,06% до 2022,59 пункта, РТС показывал рост на 0,51% до 1130,62.

Укрепление рубля к доллару и евро связано с продолжающимся повышением цен на нефть. По данным на 10.44 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $52,45 за баррель (+0,057%), нефть WTI подорожала на 0,242% до $49,63.