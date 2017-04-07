Нефть марки Brent подорожала до $55,7 за баррель

Цены на нефть в пятницу утром растут. В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent по данным на 8.48 мск составляла $55,70 за баррель (+2,406%), майские фьючерсы на нефть WTI стоили $52,53 за баррель (+2,627%).

К скачку цен на нефть привел удар США по Сирии. «Геополитика часто становится крупной движущей силой на нефтяных рыках. Удар США по режиму, поддерживаемому россиянами, причем в стране, где активно действуют иранцы, которые также поддерживают режим, потенциально способен вызвать дальнейшие политические потрясения», — сказал каналу CNN аналитик компании AxiTrader Грег Маккенна.

Как сообщалось, в ночь на пятницу военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс.