Минобороны России назвало низкой эффективность ракетного удара США

«Боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая», - заявил сегодня на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, ракетный удар наносился 7 апреля из акватории Средиземного моря близ острова Крит с двух эсминцев ВМС США («Росс» и «Портер») в период с 3.42 до 3.56 мск 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» (провинция Хомс). «По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты», - сказал Конашенков.

В результате удара, сообщило Минобороны, уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены. «По информации командования сирийской авиабазы, два сирийских военнослужащих пропали без вести, а также четверо погибли и шесть получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров», - сообщил Конашенков. Позднее Минобороны России опубликовало съемку с беспилотника, на которой видны следы ударов и целые полосы.

Согласно бюджету Пентагона одна ракета Tomahawk стоит $1,59 млн, а 59 ракет - соответственно порядка $95 млн. Новый истребитель МиГ-23 оценивается в $3,6-6 млн в зависимости от комплектации, модификации и покупателя. Подержанный истребитель такого типа по цене примерно соответствует «Томагавку».

Конашенков сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена. «Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», - сказал представитель ведомства.