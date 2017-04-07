Минобороны России: до цели в Сирии долетели 23 из 59 ракет США

До заявленной цели ракетного удара США - сирийского аэродрома «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс - долетели менее половины запущенных крылатых ракет Tomahawk, 23 из 59. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он не уточнил, есть ли среди недолетевших ракет сбитые, но подчеркнул, что объектовая противовоздушнвая оборона (ПВО) в Сирии будет укреплена.

«По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», - сказал Конашенков. По его словам, массированный удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» нанесен 7 апреля в период с 03.42 до 03.56 из акватории Средиземного моря в районе острова Крит с эсминцев ВМС США USS Ross и USS Porter.

«Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая», - добавил он. По данным Минобороны, ракетной атакой уничтожены шесть самолетов МиГ-23, радиолокационная станция и другое имущество.

«В настоящее время сирийскими властями проводятся поисковые действия по установлению местонахождения оставшихся 36 американских крылатых ракет и вероятных жертв среди мирного населения», - сообщил Конашенков.

«Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», - сказал Конашенков на брифинге в Москве в пятницу.

Представитель Минобороны сказал, что для любого специалиста понятно: «Решение по нанесению ракетного удара по Сирии было принято в Вашингтоне задолго до событий в населенном пункте Хан-Шейхун, послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами».

Отметим, что накануне агентство CNN сообщило, что у Пентагона давно есть разработанные планы удара по производствам химического оружия в Сирии, пишет CNN, и администрация президента США о них осведомлена. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что приказал провести точечный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака 4 апреля по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате нее как минимум 70 человек погибли и около 500 получили ранения. В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада, сирийские официальные власти отвергают обвинения.