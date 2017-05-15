В США закрыто дело об отмывании денег, якобы похищенных из российского бюджета

Кипрская компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв (сын вице-президента РЖД Петра Кацыва), заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте минюста США. Это произошло за три дня до начала судебного разбирательства по существу в суде Южного округа Нью-Йорка. Накануне судья отклонил ходатайство компании Кацыва о прекращении дела.

Иск к Prevezon был подан в сентябре 2013 г. на основании «акта Магнитского», инициированного основателем хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером (см. врез), и стал первым случаем применения этого закона на практике. Власти США полагают, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009–2013 гг.

По условиям соглашения, которое должен утвердить суд, Prevezon заплатит США $5,9 млн. Это втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы ($1,96 млн) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около $582 000), подчеркивает прокуратура. «Это большая победа международной кампании за справедливость для Сергея Магнитского», – заявил Браудер.

Денис Кацыв чист перед США По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском сизо.

Prevezon уточняет, что согласился урегулировать иск без признания вины и компенсация составит менее 3% от суммы, первоначально запрошенной властями США. По условиям сделки правительство признает, что ответчик не входит в состав преступной организации, говорится в пресс-релизе компании. Особо оговорено, что соглашение не может расцениваться как подтверждение какой-либо причастности ответчика к обстоятельствам дела, подчеркивает адвокат Кацыва Наталья Вишневецкая. По ее словам, инициатива соглашения принадлежала правительству США, проект был направлен Prevezon еще в марте, а впервые тема была поднята в 2015 г. Но тогда власти США не устроили формулировки, на которых настаивал ответчик, на этот раз его условия были приняты, отмечает адвокат. В Prevezon посчитали, что сумма компенсации будет ниже потенциальных судебных издержек, добавляет Вишневецкая: лишь одна из четырех экспертиз обошлась правительству США в $1,5 млн.

Соглашение выглядит выгодным для Кацыва, считает замгендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов. По его мнению, на руку оно и российским властям, поскольку дело Кацыва косвенно касалось чувствительного для России дела Магнитского. Соглашение, хоть и не является оправданием Кацыва, по факту снимает вопрос о наличии каких-либо подтверждений отмывания в США денег, фигурировавших в деле Магнитского. Это стало возможным после ухода в марте с поста прокурора Южного округа Нью-Йорка Притиндера Сингха Бхарары, для которого дело об отмывании было делом чести – ранее он был включен Москвой в список лиц, которым запрещено посещать Россию, напоминает Шуманов, и если бы Бхарара сохранил должность, то, вероятно, соглашения не было бы. Решение о соглашении можно расценивать и как попытку устранить противоречия между Россией и США по крайне чувствительным вопросам, одним из которых однозначно является дело Магнитского, считает Шуманов.