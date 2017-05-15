В США закрыто дело об отмывании денег, якобы похищенных из российского бюджета
- Анастасия Корня
- / Ведомости
Кипрская компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв (сын вице-президента РЖД Петра Кацыва), заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте минюста США. Это произошло за три дня до начала судебного разбирательства по существу в суде Южного округа Нью-Йорка. Накануне судья отклонил ходатайство компании Кацыва о прекращении дела.
Иск к Prevezon был подан в сентябре 2013 г. на основании «акта Магнитского», инициированного основателем хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером (см. врез), и стал первым случаем применения этого закона на практике. Власти США полагают, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009–2013 гг.
По условиям соглашения, которое должен утвердить суд, Prevezon заплатит США $5,9 млн. Это втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы ($1,96 млн) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около $582 000), подчеркивает прокуратура. «Это большая победа международной кампании за справедливость для Сергея Магнитского», – заявил Браудер.
По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском сизо.
Prevezon уточняет, что согласился урегулировать иск без признания вины и компенсация составит менее 3% от суммы, первоначально запрошенной властями США. По условиям сделки правительство признает, что ответчик не входит в состав преступной организации, говорится в пресс-релизе компании. Особо оговорено, что соглашение не может расцениваться как подтверждение какой-либо причастности ответчика к обстоятельствам дела, подчеркивает адвокат Кацыва Наталья Вишневецкая. По ее словам, инициатива соглашения принадлежала правительству США, проект был направлен Prevezon еще в марте, а впервые тема была поднята в 2015 г. Но тогда власти США не устроили формулировки, на которых настаивал ответчик, на этот раз его условия были приняты, отмечает адвокат. В Prevezon посчитали, что сумма компенсации будет ниже потенциальных судебных издержек, добавляет Вишневецкая: лишь одна из четырех экспертиз обошлась правительству США в $1,5 млн.
Соглашение выглядит выгодным для Кацыва, считает замгендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов. По его мнению, на руку оно и российским властям, поскольку дело Кацыва косвенно касалось чувствительного для России дела Магнитского. Соглашение, хоть и не является оправданием Кацыва, по факту снимает вопрос о наличии каких-либо подтверждений отмывания в США денег, фигурировавших в деле Магнитского. Это стало возможным после ухода в марте с поста прокурора Южного округа Нью-Йорка Притиндера Сингха Бхарары, для которого дело об отмывании было делом чести – ранее он был включен Москвой в список лиц, которым запрещено посещать Россию, напоминает Шуманов, и если бы Бхарара сохранил должность, то, вероятно, соглашения не было бы. Решение о соглашении можно расценивать и как попытку устранить противоречия между Россией и США по крайне чувствительным вопросам, одним из которых однозначно является дело Магнитского, считает Шуманов.