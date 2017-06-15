«Российское расследование» ФБР расширилось

Уголовное дело действующему президенту не грозит, но обвинение в попытках помешать правосудию может стать поводом для импичмента Susan Walsh / AP

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вместе с ФБР расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США, начал проверять, не пытался ли президент Дональд Трамп воспрепятствовать этому расследованию, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Об этом также пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на человека, знакомого с ситуацией.

На прошлой неделе уволенный президентом с поста директора ФБР Джеймс Коми заявил конгрессменам, что считает свое увольнение попыткой повлиять на «российское расследование» ФБР, что Трамп требовал от него обещания лояльности, говорил, что расследование подобно туче над его головой, и просил глубоко не копать в проверках своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Также Коми заявил, что в период его нахождения на посту директора ФБР президент не был объектом расследования. Источники WP говорят, что ситуация изменилась вскоре после отставки Коми 9 мая и Мюллер, назначенный впоследствии спецпрокурором, расширил расследование.

Мюллер анализирует, было ли увольнение Коми частью попыток президента изменить направление расследования возможного вмешательства России в ход выборов и возможного сговора с ней помощников Трампа, говорит источник WSJ.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт согласились дать показания подчиненным Мюллера уже на этой неделе, говорят пять собеседников WP.

По данным трех источников Bloomberg, Коутса и Роджерса спросят, действительно ли Трамп просил их повлиять на ФБР, чтобы оно отступилось от расследования в отношении Флинна. Ранее американские СМИ сообщали, что президент якобы просил этих двух своих назначенцев публично подтвердить, что у его избирательного штаба не было никаких связей с Россией. На прошлой неделе в конгрессе они оба заявили, что их не просили делать что-либо неподобающее, но отказались отвечать на вопрос, просил ли Трамп их вмешаться в «российское расследование», пишет FT.

Белый дом переадресовал запросы о комментариях адвокатам президента. «Утечка информации, касающейся президента, из ФБР возмутительна, непростительна и незаконна», - заявил представитель адвокатов Трампа Марк Коралло. Bloomberg отмечает, что он не объяснил, почему считает источником утечки именно ФБР. Представитель спецпрокурора Мюллера и его команды отказался от комментария, передает Reuters. АНБ сообщило The Washington Post, что намерено во всем сотрудничать с Мюллером, но раскрывать детали не стало.

Уголовное дело действующему президенту не грозит, но обвинение в попытках помешать правосудию может стать поводом для импичмента, отмечает Reuters. На слушаниях в конгрессе Коми заявил, что несколько раз заверял президента, что в отношении него расследований не ведется. Он объяснил, что не мог заявить об этом публично, потому что расследование после этого могло бы начаться. Отвечать на вопрос конгрессменов, считает ли он просьбу Трампа прекратить проверку Флинна попыткой воспрепятствовать правосудию, Коми отказался, добавив, что в этом вопросе разберется Роберт Мюллер.

Коми не видит ничего плохого или странного в общении людей из предвыборного штаба кого-либо из кандидатов с представителями других стран. Однако тот факт, что Флинн скрывал факт общения в разговоре и с вице-президентом, и со следователями, а также сокрытие им при прохождении проверки в Пентагоне фактов получения денег от организаций, связанных с правительствами зарубежных стран (России и Турции), может служить основанием для уголовного преследования. Флинн был вынужден оставить пост советника президента, когда выяснилось, что он скрыл детали общения с российским послом Сергеем Кисляком от команды Трампа, в частности вице-президента Майка Пенса.