Трамп ответил на выступление экс-директора ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп сегодня лично ответил на вчерашние показания под присягой бывшего директора ФБР Джеймса Коми. «Несмотря на множество фальшивых заявлений и лжи, полное и абсолютное оправдание... И, - надо же - Коми оказался источником утечки», - написал Трамп в своем Twitter.

Как отмечает The Washington Post, весь вчерашний день Трамп молчал в твиттере, препоручив публичные контакты своему 39-летнему сыну Трампу-младшему и личному адвокату Марку Касовицу. По данным газеты, помощникам Трампа удалось уговорить президента довериться адвокату и не входить в словесный конфликт с Коми.

Коми накануне заявил, что попросил одного из друзей, профессора Колумбийского университета, сделать публичными свои записи разговоров с Трампом. Экс-директор ФБР пояснил, что пошел на такой шаг с целью инициировать назначение специального прокурора по делу о «русском следе» в выборах президента США в прошлом году.

В ходе слушаний в сенате Коми заявил, что ни у него, ни у всего разведывательного сообщества США нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в 2016 г.

Также он подтвердил сообщения СМИ о том, что Трамп требовал от него, во-первых, «преданности», во-вторых, закрытия расследования в отношении Майка Флинна (бывшего советника по национальной безопасности), в-третьих, публичного заявления об отсутствии расследования о «сговоре» с Москвой в отношении самого Трампа.