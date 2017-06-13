Министр юстиции США опроверг информацию о связях с Россией

Министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о возможном сговоре с должностными лицами из России. Об этом он заявил на слушаниях, посвященных утверждениям о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов.

«Предположение, что я участвовал в любом сговоре <...> является ужасной и отвратительной ложью», - сказал генпрокурор, добавив, что не знает о каких-либо признаках сговора между избирательной кампанией президента Дональда Трампа и Россией.

Министр также прокомментировал информацию CNN о возможной встрече с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком 27 апреля прошлого года. «У меня не было частных встреч с российскими чиновниками в отеле "Мэйфлауэр", - сказал он.

Сешнс также отметил, что не станет обсуждать с сенаторами частные разговоры с Трампом.