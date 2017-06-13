Тиллерсон: отношения США и России находятся на крайне низком уровне

Отношения России и США ухудшаются. Однако Вашингтон настроен на их стабилизацию. Об этом на слушаниях в сенате заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются... Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — сказал он.

По его словам, США предпринимают попытки сотрудничества с Россией по сирийской проблематике.