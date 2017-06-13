В Кремле отслеживают ситуацию с возможным расширением санкций США против России

В Кремле отслеживают ситуацию, связанную с возможным расширением антироссийских санкций со стороны США, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня он подчеркнул, что в Кремле негативно относятся к планам сената ужесточить ограничительные меры и придать им законодательный характер.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам, республиканец Боб Коркер утром во вторник заявил, что сенаторы от республиканской и демократической партий согласовали вопрос об ужесточении санкций против России. Они должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке.

Законопроект включает в себя положение, согласно которому президент США должен будет получать одобрение конгресса на любое ослабление санкционного режима против России. Это лишит Белый дом возможности отменять ограничительные меры самостоятельно.

Документ, подробности которого станут известны на этой неделе, открывает также, писала The Wall Street Journal, дорогу к введению дополнительных санкций на отдельные отрасли российской экономики, включая горнорудную промышленность, транспорт. Согласно договоренности сенаторов новые ограничительные меры могут быть введены также в отношении лиц, вовлеченных в неблаговидную деятельность в киберсфере.