Американские сенаторы согласовали поправки о новых санкциях против России

Американские сенаторы решили объединить поправки о санкциях против России и Ирана М.Стулов / Ведомости

В США сенаторы достигли договоренности по поправкам о новых санкциях против России. Как сообщает Reuters, это будут поправки к законопроекту о санкциях против Ирана. Они предложены с целью наказать Россию за ее политику, в том числе за аннексию Крыма, за поддержку правительства Башара Асада в Сирии и за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 г., объясняет агентство. В частности, сенаторы хотят запретить Белому дому смягчать санкции, прекращать их или приостанавливать их действия без одобрения конгресса. О согласовании поправок объявил профильный комитет сената по иностранным отношениям и банковским связям. Законопроект по Ирану уже прошел процедурное голосование, это позволит сэкономить время с поправками по антироссийским санкциям, объясняет ТАСС.

В поправках прописана процедура, по которой конгресс будет рассматривать предлагаемые изменения в санкциях. Также их авторы предлагают придать статус закона санкциям, которые ранее были введены исполнительным приказом президента и затрагивают российские проекты в сфере энергетики и доступ представителей ряда отраслей российской промышленности на долговой рынок США. Кроме этого поправки предполагают введение новых санкций в отношении россиян, виновных в нарушении прав человека, в поставках оружия правительству Сирии и в осуществлении хакерских атак в интересах российского правительства. Также они допускают введение новых санкций в отношении российских металлургических, добывающих, транспортных и железнодорожных компаний. Еще в них прописано право на предоставление помощи странам Европы, обеспокоенным российской политикой, и требуют расследования «незаконных финансовых потоков, затрагивающих Россию», и оценки досягаемости экономики США для российских госкомпаний, сообщает CNN.

Поправки поддерживают представители и республиканцев, и демократов, ожидается, что они без проблем будут одобрены сенатом, отмечает Reuters. Голосование по «иранскому законопроекту» может пройти уже на этой неделе. Председатель профильного комитета сената Боб Коркер ранее сомневался, следует ли ему рассматривать такие поправки. Однако в прошлом месяце он заявил, что хочет видеть прогресс в «российском вопросе», иначе он склонится к идее ввести новые санкции, напоминает CNN.

Для вступления в силу поправки должны быть одобрены палатой представителей конгресса и подписаны президентом. Если Дональд Трамп откажется это делать, сторонники новых санкций заверяют, что смогут добиться того, что конгресс преодолеет вето президента. Наиболее влиятельный демократ в профильном комитете Бен Кардин выразил уверенность, что президент не наложит вето на законопроект.

Новые санкции дадут понять и России, и любой другой стране, которая захочет вмешаться в наши выборы, что они будут наказаны, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер (цитата Reuters).

Новые поправки частично пересекаются с теми, что были внесены в феврале в конгресс шестью сенаторами – Линдси Грэмом, Беном Кардином, Марко Рубио, Джоном Маккейном, Клэр Маккэскилл и Шэрродом Брауном. Они предлагали дать конгрессу право контроля за санкционными решениями администрации президента и право ветировать решения о снятии санкций, если такие будут приняты.

В ходе предвыборной кампании Трамп одобрительно отзывался о руководстве России, противопоставляя его администрации Барака Обамы, и говорил, что хотел бы наладить отношения с Москвой. В начале года Трамп говорил The Wall Street Journal, что не исключает снятия санкций, если с Россией удастся поладить и Россия действительно будет полезна США. В начале июня YahooNews сообщило, что Трамп почти сразу после инаугурации поручил своей администрации разработать предложения по снятию экономических санкций с Россией, а также по улучшению двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил тогда, что администрация начинала изучать вопрос об отмене санкций. «У всех санкционных режимов есть механизмы для снижения давления. Мы надеялись, что русские воспользуются этим», – пояснил он, имея в виду политику России в отношении Украины. Однако Москва не воспользовалась этими возможностями.

Москва последовательно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств. В вышедшем в телеэфир фильме Оливера Стоуна Путин говорит это в очередной раз и заверяет, что это невмешательство – один из принципов работы руководства России. Америка же, по его словам, пыталась вмешиваться в разлад в Чечне, поддержав сепаратистов ради дестабилизации ситуации в России. Также он возложил на США ответственность за взращивание «Аль-Каиды» (запрещена в России). 2 июня на ПМЭФе он заявил, что это Запад на протяжении многих лет систематически грубо и бесцеремонно вмешивается во внутреннюю политику России: «Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют». В интервью корреспонденту NBC News Мегин Келли он подчеркнул, что Россия в дела США не вмешивается, «но если кто-то каким-то образом влияет, или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться».

12 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать информацию американских СМИ о том, что сенаторы в шаге от достижения договоренности по таким поправкам. Он сказал, что не является «медицинским экспертом», чтобы «реагировать на каждый чих», передает «Прайм».