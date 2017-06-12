США могут облечь санкции в отношении России в форму закона

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что власти США могут ужесточить санкции в отношении России и облечь их в форму закона, что значительно осложнит их отмену. По его словам, конгресс на этой неделе попытается принять соответствующий законопроект, чтобы «наказать Россию за вмешательство в американскую политику и политику других стран».

«Любой член конгресса, который не хочет наказать Россию за то, чем она занимается, предает демократию. И если президент не подпишет данный законопроект, чтобы наказать Россию, то он предаст демократию», — заявил Грэм в эфире CBS News.

Сенатор считает, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, если он будет принят, а если он решит применить право вето, то конгресс сможет набрать достаточное количество голосов, чтобы его преодолеть. Грэм внес законопроект в январе вместе с сенаторами Джоном Маккейном и Бенджамином Кардином.