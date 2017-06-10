Президент Болгарии поддерживает отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что поддержит любые действия, направленные на отмену санкций в отношении России, но сам не может выступить с подобной инициативой. «С удовольствием поддержим любые действия по отмене этих санкций, однако стоит понимать — президент самостоятельно не может инициировать такой акт», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на болгарские СМИ.

Радев также отметил, что намерен встретиться с президентом России. «В скором времени у меня будет разговор с российским президентом Владимиром Путиным... приглашу его к 140-летию со дня освобождения Болгарии (от османского ига, будет отмечаться 3 марта 2018 г. — ред.)», — сказал он.

Ранее лидеры стран G7 заявили о готовности усилить санкции в отношении России. Такое развитие событий возможно, если не будет урегулирован кризис на Украине. «Чтобы усилить давление на Россию, если ее действия того потребуют», — говорилось в коммюнике. Также лидеры «семерки» отметили, что не признают присоединения Крыма к России.