Постпред России прогнозирует изменение курса ЕС в отношении России

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что в конце июня ожидается очередное обсуждение одного из трех пакетов санкций Евросоюза в отношении Москвы, действие которого истекает 31 июля. «Это так называемые секторальные, или экономические, меры. Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания», — отметил постпред.

При этом он считает, что стоит ожидать изменения курса ЕС в отношении России. «В любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно», — сказал Чижов в интервью газете «Известия».

Он добавил, что российская тема обсуждается в Европарламенте регулярно, в данном случае дискуссия состоится на пленарной сессии в Страсбурге, которая начнется 12 июня. «К сожалению, большинство пока еще настроено критически в отношении России. Есть здравые голоса, но их меньшинство. Посмотрим, до чего они договорятся», — заключил постпред России при ЕС.