Сечин: Санкции ввели для воздействия на выборы в России

Сечин назвал истинную цель антироссийских санкций Д.Абрамов / Ведомости

Антироссийские санкции были введены с целью повлиять на общественно-экономическую ситуацию в России, «чтобы она ухудшилась и это сказалось на выборах», считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал это в интервью Financial Times и добавил, что глубоко в этом убежден.

Проблемы, вызванные санкциями, на компании пока не сказываются. «Но рынок смотрит на это иначе», – добавил Сечин. «Роснефть", по его словам, без труда решает эти проблемы, однако санкции привели к сокращению капитализации компании, которая за первые 18 месяцев его руководства значительно возросла. "Я бьюсь над тем, чтобы поднять капитализацию. Она достигала $93 млрд, – сказал он. – А потом кто-то решает ввести санкции. И моя капитализация, результат моих усилий, снижается до $62 млрд".

Сечин признал, что не любит говорить о санкциях. «Считаю, они совершенно неоправданны и даже незаконны, – сказал он. – Нельзя переносить политическую ответственность на уровень корпораций. Мы не являемся частью международной политики, мы не формируем политику».

Это близко к официальной позиции компании. «Роснефть» пыталась оспорить европейские санкции в суде ЕС, суд счел решение о введении санкций полностью законным, отметив, что целью ограничений не было замораживание активов «Роснефти». Компания затем заявила, что считает решение суда «незаконным, необоснованным и политизированным». «Роснефть» напомнила, что «не совершала никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину» (из-за вхождения Крыма в состав России Евросоюз накладывал санкции), и не имеет отношения к кризису в стране. По мнению компании, санкции ЕС в первую очередь создают преференции для других игроков на нефтяном рынке, а также ущемляют права акционеров, среди которых Glencore Qatar Investment Authority (QIA) и BP.

FT напоминает, что в последние три года результаты «Роснефти» опровергли прогнозы о том, что российские производители нефти и газа не продержатся без иностранной помощи и что компания Сечина продержалась на удивление хорошо, а ее добыча с 2013 по 2016 г. выросла на 10% и что санкции не сдержали амбиций главы компании по превращению ее в крупного глобального игрока. 2 июня Сечин говорил, что в ближайшие дни будет закрыта сделка по покупке 49% индийской Essar Oil, также у «Роснефти» есть доля в нефтяном проекте в Венесуэле, компания строит НПЗ в Индонезии и разрабатывает пять участков в Курдистане.

Сечин объясняет устойчивость компании заслугами команды, которую отличает высокий профессионализм и корпоративный патриотизм и которая много работает. «Нам все время говорят, что частные компании работают намного более эффективно. А я с этим совершенно не согласен. Мы очевидным образом доказываем нашу конкурентоспособность. Мы можем посоревноваться с любыми игроками на рынке», – считает он. Сделку с Essar он сравнил с произведением искусства, ради которого потребовались определенные усилия. На уточняющий вопрос, действительно ли обремененная долгами компания сравнима с Микеланджело, Сечин ответил: скорее, на Матисса. Он отметил положительную динамику нефтяного рынка Индии и добавил, что Essar ему нравится, сделка была непростой и результат он считает настоящей жемчужиной среди проектов «Роснефти».

Назначение госсекретарем США бывшего руководителя нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, по мнению Сечина, положительно повлияет на нефтяной сектор. «Наш уважаемый Рекс Тиллерсон, наш бывший коллега, прекрасно понимает синергию, которая возникает при совместных проектах», – отметил он. Как пишет FT, он мечтает о грандиозной коалиции трех нефтяных сверхдержав – России, Саудовской Аравии и США. «В современном мире есть три регулятора. Первый – это нефтяной рынок США, которые производят 9,3 млн баррелей в сутки. Затем Саудовская Аравия. И затем – Россия, – сказал Сечин. – Координация в действиях этих трех лидеров была бы благотворна для рынка, компаний, акционеров и вообще для всех».