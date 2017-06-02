«Роснефть» в ближайшие дни закроет сделку по покупке 49% Essar Oil

НК «Роснефть» в ближайшее время закроет сделку по покупке 49% в индийской Essar Oil.

«Мы в ближайшие дни завершим оформление вхождения в Essar Oil», - сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

В июле 2015 г. «Роснефть» и акционеры Essar подписали основные условия вхождения российской компании в уставный капитал Essar Oil Limited с долей до 49%. Кроме того, «Роснефть» заключила с Essar 10-летний контракт на поставку 100 млн т нефти для переработки на НПЗ в г. Вадинар.

Позднее к сделке присоединились международный трейдер Trafigura и UCP.