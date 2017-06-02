Сечин: договоренность ОПЕК+ дает передышку рынку

Договоренность ОПЕК+ дает рынку передышку, но это сложно считать системными мерами, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на ПМЭФе.

«Договоренность ОПЕК и стран не-ОПЕК, основной вклад в которую вносят Саудовская Аравия и Россия, дает рынку передышку, но это сложно считать системными мерами, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации», — заявил он.

По словам Сечина, некоторые крупные производители, которые не участвуют в данных договоренностях, используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что скорее создает предпосылки для новой нестабильности.

«Так, сланцевые производители в США стали крупными экспортерами в объеме свыше 1,3 млн баррелей в сутки. Майские данные, опубликованные вчера, показывают, что добыча в США достигла максимума за последние 21 месяц, составив свыше 9,3 млн баррелей в сутки, значительно вырос и экспорт сырой нефти из США – до 1,3 млн баррелей в сутки», — подытожил он.

Цены на нефть в пятницу снижались, завершая неделю максимальным падением за четыре недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.05 по московскому времени опустилась на $0,27 (0,53%) до $50,36 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $0,13 (0,26%) до $50,63 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,64%) до $48,05 за баррель. Контракт подорожал на $0,04 (0,08%) до $48,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала этой недели WTI подешевела на 3,6%, Brent - на 3,5%.