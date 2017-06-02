Экономический форум в Петербурге: день второй

VedomostiLive Еще одна новость этого утра - Трамп всерьез хотел ослабить санкции против России, но его отговорили.

VedomostiLive Повестку форума несколько затмили вчерашние новости из США - о новых санкциях, под которые попала Независимая нефтегазовая компания (ННК) за связи с КНДР, и особенно решение президента Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, о котором говорит весь мир. «США присоединились к Сирии и Никарагуа в списке из трех стран, не поддержавших Парижское соглашение», иронизирует CNN в официальном Twitter.

VedomostiLive Одно из самых примечательных выступлений на форуме - речь генпрокурора Юрия Чайки перед инвесторами. «У нас бизнес-климат оздоровится сразу» если право возбуждать уголовные дела в отношении следователей перейдет к Генпрокуратуре, уверен он.

VedomostiLive Пленарная сессия с Путиным и Моди продлится около трех часов, сказал сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков.

VedomostiLive Статус форума высок: твит с ПМЭФ Нарендры Моди, премьера Индии

VedomostiLive Одно из самых ярких выступлений форума - Марина Блудян, вице-президент «Опоры России», о поддержке предпринимательства

VedomostiLive Сегодня работа ПМЭФ начинается в 8.30 c деловых завтраков. Традиционно самый популярный - завтрак Сбербанка, тема соответствующая - «Что ждать после мая 2018 года». Выступление президента Владимира Путина - в 14.00.

Екатерина Дербилова По дороге на площадку форума получили сообщение от МЧС: 2 июня в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 15-20 м/с и осадки, преимущественно в виде дождя.

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