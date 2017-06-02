Почему российская юрисдикция не фактор притяжения инвестиций

Юрий Чайка выразил сомнение в том, что недавнее ужесточение ответственности за незаконное уголовное преследование бизнесменов окажется эффективной мерой Смитюк Юрий / ТАСС

В 2016 г. было возбуждено всего четыре дела по ст. 299 УК о незаконном уголовном преследовании, хотя за тот же период 8000 человек получили право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности, а 1500 из них побывали за решеткой, сообщил в четверг генпрокурор Юрий Чайка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он выразил сомнение в том, что недавнее ужесточение ответственности за незаконное уголовное преследование бизнесменов окажется эффективной мерой. В России люди боятся не того, что «на 7–8 лет определят», а неотвратимости наказания, объяснил Чайка. Этого можно добиться, только если право возбуждать уголовные дела в отношении следователей перейдет к Генпрокуратуре, уверен он: «У нас бизнес-климат оздоровится сразу». Пока один следователь расследует дело в отношении другого, результата не будет, предупредил Чайка. Он напомнил, что прокуратура давно выступает за расширение полномочий в области надзора за расследованием уголовных дел – в частности, речь идет о праве прокурора ходатайствовать в суде об аресте, увеличении срока проверки решения о возбуждении уголовного дела и т. д. Пока это не срабатывает – нет политической воли, признался Чайка.

Итоги года 169700 нарушений прав предпринимателей выявила Генпрокуратура в 2016 г. 23 300 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 3200 – к административной, возбуждено 99 уголовных дел

Генпрокурор уже второй раз выступает на экономическом форуме в качестве спикера. В этом году участники панельной сессии «Российская юрисдикция – фактор привлечения инвестиций» честно пытались понять, почему даже российский бизнес предпочитает заключать крупные сделки в иностранных юрисдикциях. В последние годы их число сократилось, но почти половина все еще не в зоне российского права, хотя на родине и дешевле (процесс обходится в 16% от суммы иска, подсчитали в бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»), и недолго – в среднем 337 дней (это, например, вдвое меньше, чем в Бразилии). Много сделано в области законодательной базы: состоялась реформа Гражданского кодекса, напомнил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников – теперь российское право позволяет использовать много инструментов, которые раньше были доступны только в британском. Ведется работа по подготовке единого процессуального кодекса.

Причина, по которой бизнесмены предпочитают иностранные юрисдикции, – сложившаяся деловая практика и хороший пиар, почему-то принято считать, что там права защищены лучше, уверял предправления Ассоциации юристов России, экс-глава Тульской области Владимир Груздев: российские суды дешевле и работают быстрее, а практика вполне предсказуема.

По данным опроса ФСО (в нем приняли участие 713 сотрудников прокуратуры, судей, адвокатов, ученых-юристов и предпринимателей из 20 регионов), только треть экспертов считают, что российское законодательство предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, возразил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он напомнил, что количество уголовных дел в отношении предпринимателей продолжает расти, а более 80% по-прежнему не доходят до суда. И почти 90% подвергшихся уголовному преследованию бизнесменов показали, что их бизнес в результате был полностью разрушен.