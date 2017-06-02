Путин: промпроизводство в России демонстрирует рост на 2,7–2,9%

Президент России Владимир Путин отметил рост промышленного производства в России на 2,7-2,9%.

«Растет промышленное производство где-то темпами 2,7-2,9%», - сказал он на встрече с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, судя по объемам погрузки на железнодорожном транспорте, по объемам потребления электроэнергии, данный показатель может быть еще выше.

Глава государства напомнил, что в конце 2016 г. был отмечен в России экономический рост на уровне 0,4%, а в I квартале этого года - уже на 0,5%. В апреле рост составил уже 1,4%.