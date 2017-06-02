Путин о вмешательстве в политику России: «Запад сел нам на голову, ноги свесил и жвачку жует»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении многих лет систематически грубо и бесцеремонно вмешивается во внутреннюю политику России.

«Это систематическое на протяжении многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику, - заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют», - сказал российский лидер.

Комментируя «российский след» в победе американского президента Дональда Трампа на выборах, Путин попросил предоставить текст выступления лидера США, где об этом сказано. «Я чего-то такого не видел», - сказал он. В ответ на слова модератора дискуссии Мегин Келли о том, что ей показалось, что так было сказано, Путин напомнил, что речь идет о вопросах мировой политики. «А ей кажется», - добавил он.