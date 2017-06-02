Путин бизнесу США: помогите нам выстроить нормальный политический диалог Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС / ПМЭФ

«Вы говорили, что важно наладить политические отношения. Я хочу вернуть вам эту шайбу: помогите нам восстановить нормальный российско-американский диалог»,- призвал президент России Владимир Путин на российско-американской сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин поблагодарил организаторов мероприятия и «американских друзей» за то, что приехали. Но тут же заметил: «Вы знаете, в каком состоянии российско-американские отношения».

Приходится констатировать: за несколько предыдущих лет был разрушен фундамент сотрудничества, который формировался предыдущие десятилетия, признал президент. По словам российского лидера, российско-американские двусторонние связи оказались на низшей со времен «холодной войны» точке, что не могло не отразиться на экономическом сотрудничестве Москвы и Вашингтона.

Товарооборот с 2014 г. снизился на 30%, хотя и раньше был небольшим, сказал Путин. По мнению президента, торговые и бизнес-отношения стран смогут обеспечить «страховочную сетку» от политических колебаний для двусторонних отношений.

Путин также заявил, что Москва намерена продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом. «Убежден, нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран, и мы будем продолжать соответствующий диалог с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и новой администрацией. Но чтобы добиться успеха, нужные серьезные усилия с обеих сторон», - сказал Путин (цитата ТАСС).

Сотрудничество России и американцев никогда не прерывалось, напомнил президент России: лендлиз, индустриализация, ушел он в исторический экскурс. «Кстати, мы за лендлиз все заплатили уже в современной России», - не преминул заметить он.

Доля инновационных товаров в товарообороте России и США колебалась от 9,7 до 14%. Высокотехнологичный экспорт составил $900 млн, или около трети всего экспорта услуг России в США.

Почти четверть всех зарегистрированных на ПМЭФ компаний - из США, сказал президент. Ранее один из модераторов форума Виктор Вексельберг говорил, что американская делегация самая большая.

Российско-американская сессия - шаг администрации в сторону США, говорили источники «Ведомостей». Председатель РСПП Александр Шохин отметил, что российско-американский диалог проходит не первый год, но в этом году на сессию должен «заглянуть» президент.