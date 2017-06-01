Эмоции экономического форума
Все переживания участников в объективе фотографов
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время теледебатов Bloomberg «Рост или стабильность. Развилка мировой экономики»
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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов
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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер
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Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время панельной сессии «Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту»
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту"
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Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина
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Президент «Лукойла» Вагит Алекперов во время интервью на стенде агентства ТАСС
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Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска
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Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень
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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов во время панельной сессии «Проектное планирование и его эффективность в бюджетном процессе»
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