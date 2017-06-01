США ввели новые санкции в отношении России

На этот раз ограничения введены против трех российских компаний и одного россиянина

США ввели санкции в отношении граждан России, Китая и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы КНДР Evan Vucci / AP

США ввели санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы КНДР. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

Ограничительные меры в частности были введены против трех российских компаний: «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее сбытовой «дочки» - «ННК-Приморскнефтепродукт» и зарегистрированной в Москве Ardis-Bearings LLC. Санкции были введены и против гражданина России Игоря Мичурина (1978 года рождения), который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tangun Trading Corporation.

«Компания подписала контракт на поставки нефти в КНДР и предположительно поставила туда нефтепродуктов на сумму более $1 млн. ННК также могла быть вовлечена в схемы по обходу санкций в отношении КНДР», - говорится в сообщении Минфина США.

Также санкции были введены против Корейской народной армии и Минобороны КНДР.