Путин назвал причины «хлещущей через край русофобии» некоторых стран

Руководителей мировых информагентств интересовали хакеры, отношения с Германией и судьба Курил Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС / ПМЭФ

В некоторых странах русофобия «так и хлещет через край», поскольку сейчас «утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам». Так обстановку в международной политике прокомментировал президент Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств в Петербурге перед началом ПМЭФа. Как передает ТАСС, он отметил, что «монополия, как известно, плоха, но монополисты всегда за нее борются во всем отраслях и сферах нашей жизни».

На вопрос, как долго такое отношение к России будет сохраняться, он выразил надежду, что «не так долго и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем».

По словам Путина, многополярное устройство мира устанавливается «не в последнюю очередь благодаря [борьбе] России за свои интересы, за свои законные интересы». Некоторые партнеры «начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законные стремления к обеспечению национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе и ограничения экономического характера», напомнил он. Теперь, по его информации, они «видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего, стремление обострить ситуацию». «К сожалению, тем, кто это делает, мы не даем повода, но повод стараются найти, как говорится, на пустом месте», - отметил Путин.

Он признал, что такое отношение и России наносит «определенный ущерб», но также оно вредит и тем, что инициирует эту политику. «И, на мой взгляд, это осознание уже приходит, мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему, надеюсь, эта тенденция сохранится», - сказал он.

Отношения с ФРГ в ожидании выборов

На вопрос об отношениях с Германией Путин ответил, что надеется, что после выборов к власти придут те, кто будет в состоянии оценить «весь этот значимый комплекс наших отношений», и что фундаментальные факторы двусторонних отношений по-прежнему будут играть позитивную роль. Как передает ТАСС, Россия готова работать со всеми, кто настроен на конструктивное взаимодействие. «У нас здесь нет никаких предпочтений», - заверил он.

Кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партии Мартина Шульца Путин, по его словам, не знает, хотя в курсе, что это «довольно опытный человек», цитирует «РИА Новости». Президент надеется, что Шульц настроен на конструктивное взаимодействие. С нынешним главой государства Ангелой Меркель у Путина много разногласий, но одновременно и точек соприкосновения, в том числе в экономике и международной политике.

«На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будем руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия», — сказал российский лидер.

Он также напомнил, что, несмотря на все сложности, ни одна немецкая компания не ушла с российского рынка. «Дело в том, что мы [Россия и Германия] договорились и успешно реализуем целый ряд проектов, при котором объем производства продукции на территории России высокотехнологичный, то есть так называемый процент локализации достаточно серьезный – до 60–70% доходит», - сказал он и привел в пример автомобилестроение. Также он обратил внимание на перспективы развития сотрудничества в области энергетики между двумя странами, особенно в связи с отказом Германии от развития атомной энергетики.

По его словам, в отдельных отраслях экономики взаимозависимость двух стран столь высока, что от нее зависят десятки и сотни тысяч рабочих мест и в ФРГ, и в России. «Это важнейший фактор нашего сосуществования в сегодняшнем мире и в Европе тем более», - добавил он. По словам Путина, немецкие компании получают огромную выгоду от работы на российском рынке. Также он отметил, что объемы взаимной торговли стали восстанавливаться: «Рост, по-моему, в I квартале составил чуть ли не 40%».

Федеральные выборы в Германии пройдут осенью. Представители руководства страны ранее высказывали опасения в связи с возможными попытками вмешательства в предвыборную кампанию.

Российский лидер подчеркнул, что глубоко убежден, что «никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране» (цитата ТАСС). Он уверен, что «ничего это не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа, никакая информация не повлияет на конечные итоги, конечные результаты» (цитата «Интерфакса»).

Президент заверил, что Россия на государственном уровне таким вмешательством не занимается и не собирается заниматься. «Наоборот, мы всячески стараемся бороться внутри страны», - добавил он. Путин вполне может представить, что «специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации». «Современные технологии позволяют это делать», - отметил он.

Демилитаризация Южных Курил

Демилитаризация Южных Курил возможна только после демилитаризации всего региона, ответил Путин на вопрос от Kyodo. Как передает «Интерфакс», он объяснил, что Россия наращивает военный потенциал на Дальнем Востоке вообще и на этих островах в частности не по своей инициативе. Это делается в ответ на усиление военного присутствия США у Корейского полуострова и развертывание систем ПРО на Аляске и в Южной Корее. Базы НАТО приближаются к границам России с запада, напомнил он и спросил, может ли Россия безвольно на это смотреть. «Мы соответствующим образом реагируем», - объяснил он и добавил, что то же происходит и на востоке.

«Смотрите: один авианосец американский подошел, второй подошел, сейчас, говорят, третий там уже в движении находится. Ну, это ладно. Авианосец пришел - ушел. Но создаются элементы системы ПРО, что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение 10 лет. Это разрушает стратегический баланс в мире», - заявил Путин. Как будет развиваться ситуация с военным присутствием США с учетом продолжения там «антироссийской кампании», в Москве не знают. Президент добавил, что в этих условиях можно даже теоретически предположить, что сегодня в районе Южных Курил все хорошо, а завтра «там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО», «для нас это просто неприемлемо абсолютно». По его словам, существует теоретическая возможность размещения американских войск на островах Южных Курил в случае их перехода под суверенитет Японии, это вытекает из подписанных двусторонних документов. «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть», - сказал он. Россию это не пугает, «нас вообще ничего не пугает» и ухудшать отношения с США страна не собирается, добавил он.

Причины гонки вооружений

Гонку вооружений усугубляет и подталкивает всеобщее молчание по теме ПРО и двойного стандарта, считает Путин. «Я только об этом говорю, а все остальные опять молчат, как будто никто не понимает, о чем идет речь. Конечно, все понимают, о чем идет речь! Чего вы молчите-то? Вы все молчите, ситуация усугубляется, ведь это подталкивает гонку вооружений», - цитирует его ТАСС. Эта ситуация заставляет Россию постоянно думать, как ответить, обеспечить безопасность и купировать угрозы на дальних подступах. «Мы думаем: надо совершенствовать систему преодоления систем ПРО. Это и есть виток гонки вооружений, то же самое с островами», - сказал он. Когда в мире «говорили о системе противоракетной обороны американской в Европе, нам все время говорили и ссылались на Иран, что это делается для того, чтобы купировать иранскую ядерную программу и угрозу, якобы исходившую из Ирана», напомнил президент. Теперь, когда ядерной угрозы Ирана больше нет, над его ядерной программой налажен контроль, развитие ПРО продолжается «быстрыми темпами». «Против кого тогда?» - поинтересовался он.