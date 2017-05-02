Bloomberg рассказал о российском предвыборном «троянском коне» для Меркель

Германские чиновники, близкие к Ангеле Меркель, говорят Bloomberg в частном порядке, что не сомневаются, что за потоком вводящих в заблуждение сообщений в СМИ, направленных на подрыв перспектив канцлера на переизбрание, стоит Кремль. Официально в Берлине говорили, что до сих пор не видели свидетельств прямого вмешательства России в предвыборную кампанию, хотя представители разведки предупреждали о возможных попытках повлиять на голосование с помощью хакеров. Москва последовательно отрицает возможность вмешательства во внутренние дела других государств.

Но если у президента Владимира Путина и есть «троянский конь» для германской политики, это примерно 2,5 млн приехавших в Германию русских немцев, которые говорят по-русски, предпочитают российские телеканалы и их подачу новостей и составляют среди избирателей один из крупнейших малых блоков, отмечает Bloomberg. По оценке боннского Фонда Бориса Немцова за свободу, три пятых этих избирателей считают, что российские каналы больше заслуживают доверия, чем германские СМИ, а для двух пятых российские каналы – главный источник новостей.

Предпринимателя Константина Малофеева, основателя инвесткомпании Marshall Capital, Bloomberg называет «состоятельным союзником Путина», который стал кем-то вроде неофициального посланника России для антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) и других партий правого толка. По выражению агентства, Россия начала «обхаживать» AfD как минимум в 2015 г., когда зампред партии Александер Гауланд встретился в Петербурге с Малофеевым и некоторыми депутатами от «Единой России». По словам Гауланда, он хотел узнать, есть ли шанс улучшить отношения с Россией, а для этого он счел нужным узнать о ее интересах, ее претензиях к политике Запада, понять ход мыслей российских политиков. Малофеев высказал мнение, что весьма высоки шансы, что Меркель не выиграет выборы в четвертый раз подряд, напоминает Bloomberg.

На примере истории программиста из Кельна Евгения Шмидта, который иммигрировал в Германию в 1999 г., агентство рассказывает о влиянии российских телеканалов на эту группу избирателей. Шмидт по приезде стал сторонником Христианского демократического союза, но четыре года назад он перешел к AfD на фоне притока в страну беженцев из арабских стран. Сейчас выходцы из России составляют около трети сторонников AfD, утверждает Bloomberg.

Шмидт окончательно разочаровался в германских СМИ, которые несколько дней молчали о массовых нападениях на женщин в новогоднюю ночь, и понял, что узнать, что происходит, можно только из российских СМИ и Facebook. Германские СМИ замалчивают опасности политики открытых дверей для мигрантов, которую проводит правительство Меркель, убежден он. После январских событий в Кельне прошлого года Шмидт стал активнейшим членом партии и читаемым политическим русскоязычным блогером, который продвигает свою партию, особенно среди выходцев из России. У его русскоязычного блога 110 000 подписчиков. Недавно он целую субботу раздавал двуязычные листовки у супермаркета, который продает пельмени и водку; в листовках были такие утверждения, как «Ислам не соответствует нашим ценностям и не является частью Германии». Вести кампанию Шмидт планирует и до выборов, и после. Он не считает, что имеет место вмешательство в германскую политику со стороны России, он просто хочет вернуть Германию к ее корням: нужно что-то менять, иначе из этой страны придется бежать.

Накануне визита Меркель в Сочи 2 мая Bloomberg отмечает, что российские государственные СМИ продолжают продвигать точку зрения, по которой иммигранты и дармоеды пользуются системой социальной подержки ФРГ, канал RT часто показывает прямые транляции антиисламских протестов маргинального антиисламского движения Pedida, а другой телеканал вызвал бурю в соцсетях фейковой новостью о том, что в некоторых районах Германии якобы запретили свинину, чтобы угодить мусульманам.

Представитель американского Фонда Маршалла в Германии Йорг Форбриг считает, что было бы «грубым преувеличением» считать русских немцев «пятой колонной». Но он согласен, что «российское манипулирование» может заставить их заколебаться, и они перетекают в ряды сторонников AfD, которая отбирает голоса у Меркель и других основных партий.

Судя по последним опросам, Меркель пользуется большей поддержкой, чем ее конкурент от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, но их разрыв уменьшается, отмечает Bloomberg. По его оценке, AfD переманила избирателей в основном от Меркель, заручившись поддержкой примерно 1,5 млн русскоговорящих граждан, которые пытаются сопротивляться притоку мигрантов.

В ноябре 2016 г. канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не исключает вмешательства России в выборы в Германии осенью 2017 г. с помощью кибератак. В декабре руководитель Федеральной службы защиты конституции (BfV) Германии Ханс-Георг Маассен обвинил Россию в попытках дестабилизации немецкого общества с помощью пропаганды и кибератак. Он отметил использование огромных финансовых ресурсов и широкого спектра пропагандистских инструментов для дезинформации, направленной на русскоязычные общины в Германии, политические движения, партии с целью посеять смятение и неопределенность в обществе, укрепить экстремистские группы и партии и повлиять в итоге на политический диалог. Также германские спецслужбы зафиксировали увеличение Spearfishing-атак, которые приписывают российской хакерской группе APT 28, также известной как Fancy Bear и Strontium.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 23 марта в очередной раз отверг возможность вмешательств России в выборы в других государствах. Как передает ТАСС, он заявил это в Военной академии Генштаба Вооруженных сил. Он признался, что ему «поразительно читать» публикации о попытках Москвы вмешаться в предвыборные кампании стран Евросоюза. «Абсолютно вымышленные, а самое главное – неумные, топорно написанные статьи и репортажи о якобы нашем тотальном влиянии на избирательные процессы», – отметил он. По его словам, Россия готова сотрудничать со всеми политиками, которые придут к власти.

В феврале 2016 г. в разгар скандала вокруг истории о неподтвердившемся похищении и изнасиловании мигрантами в Германии девочки Лизы, в который вмешивались российские СМИ и МИД, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заверял, что у Кремля нет «подковерных планов» раскачать ситуацию в Германии, раздув кризис с мигрантами. «Речь идет о гражданке России. Любая страна защищает своих граждан, любая высказывает крайнюю обеспокоенность, если граждане сталкиваются с проявлениями насилия, нарушением закона, это надо еще проверить. В любом случае любая страна заботится о своих гражданах. Именно этим объясняется внимание, и искать какие-то подковерные планы здесь не стоит», – объяснял тогда Песков.

Константин Малофеев, основатель фонда «Маршал капитал», о монархии и демократии