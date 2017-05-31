Макроэкономика и бюджет

Экономический форум в Петербурге: трансляция

Корреспонденты «Ведомостей» передают самые актуальные новости, фото и видео из «Экспофорума»

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07:30
  • VedomostiLive

Начинаем онлайн-трансляцию с Петербургского международного экономического форума. Он открывается сегодня, 1 июня. Здесь вы сможете найти самые свежие новости, фото и видео с форума от работающих на нем журналистов «Ведомостей».

07:29
  • VedomostiLive

В этом году программа очень плотная - почти всегда одновременно проходят не менее двух интересных сессий. Журналисты «Ведомостей» постараются успевать на все из них. Начало деловых завтраков сегодня в 8.15, панельные сессии заканчиваются в 18.30. Полное расписание - на сайте форума.

07:28
  • VedomostiLive

В прошлом году ПМЭФ прошел под знаком санкций и импортозамещения. Все три дня ПМЭФ-2016 в сюжете «Ведомостей».

07:25
  • VedomostiLive

Так в этом году выглядят стенды на «Экспофоруме»

07:23
  • Илья Булавинов
Стенд «Ведомостей»
Стенд «Ведомостей»

Наша площадка на ПМЭФ тоже соответствует заданной теме - русский авангард

06:59
  • Виталий Петлевой

"Уралкалий" высадил у себя на стенде сад

Один из самых концептуальных стендов у производетя удобрений - "Уралкалия". Компания показывает, что можно вырастить при помощи ее продукции. Жаль только фрукты в саду стенда можно увидеть только через очки виртуальной реальности

20:43
  • Мария Буравцева
19:43
  • VedomostiLive

Самое отрезвляющее выступление ПМЭФ-2016 - Лорен Грэхем, профессор MIT

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