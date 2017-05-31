Экономический форум в Петербурге: трансляция

VedomostiLive Начинаем онлайн-трансляцию с Петербургского международного экономического форума. Он открывается сегодня, 1 июня. Здесь вы сможете найти самые свежие новости, фото и видео с форума от работающих на нем журналистов «Ведомостей».

VedomostiLive В этом году программа очень плотная - почти всегда одновременно проходят не менее двух интересных сессий. Журналисты «Ведомостей» постараются успевать на все из них. Начало деловых завтраков сегодня в 8.15, панельные сессии заканчиваются в 18.30. Полное расписание - на сайте форума.

VedomostiLive В прошлом году ПМЭФ прошел под знаком санкций и импортозамещения. Все три дня ПМЭФ-2016 в сюжете «Ведомостей».

VedomostiLive Так в этом году выглядят стенды на «Экспофоруме» Евгений Разумный / Ведомости Впервые в истории Петербургского форума художественное оформление площадки единое. Его тема - русский авангард. Компании старались его придерживаться. На фото: стенд ЧТПЗ 1/24 Евгений Разумный / Ведомости Подготовительные мероприятия на стенде «Почты России» 2/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд ВЭБа в этом году один из самых технологичных. Здесь будет организована выставка «Инвестиции в будущее России», на которой российские компании представят инновационные разработки 3/24 Евгений Разумный / Ведомости Партнеры ВЭБа презентуют российские изобретения в сфере космических технологий, медицины, робототехники, тонкопленочных материалов, связи, тарнспорта и прочего. На фото «летающий мотоцикл», разработанный ОКБ «Грузовые дроны» Александра Атаманова 4/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд Сбербанка один из самых дорогих – на его оформление и программное обеспечение потребовалось более 40 млн руб., следует из данных, опубликованных на госзакупках 5/24 Евгений Разумный / Ведомости Деловая зона «Газпрома» не уступает по стоимости – 53 млн руб. 6/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд РЖД 7/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд "Роскосмоса" 8/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд "Роснефти" 9/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд "Уралкалия" 10/24 Евгений Разумный / Ведомости Деловая зона АФК "Система" расположена на улице. В этом году на стенде холдинг делает ставку на свои сельскохозяйственные проекты 11/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд "Юлмарта" и уже традиционные миниатюры на нем 12/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд Coalco 13/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд Сбербанка 14/24 Евгений Разумный / Ведомости Свои деловые зоны есть и у иностранцев – на фото площадки Индии и Сербии. В этом году сессии этих регионов есть и в деловой программе форума 15/24 Евгений Разумный / Ведомости В выставочной зоне представлены также регионы. На фото стенд Владимирской области 16/24 Евгений Разумный / Ведомости Минвостокразвития представляет на ПМЭФе зону делового общения и гостеприимства «Территория Дальнего Востока». А заявку на получение «дальневосточного гектара» участники форума смогут подать прямо на площадке "Экспофорума" 17/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд курортов Северного Кавказа 18/24 Евгений Разумный / Ведомости Свой стенд в этом году есть и у «Ведомостей» 19/24 Евгений Разумный / Ведомости На стенде НСПК выстроена интерактивная стена, поиграв на которой можно отправить пожертвование в разные благотворительные фонды 20/24 Евгений Разумный / Ведомости Стенд Heliports 21/24 Евгений Разумный / Ведомости Зона чемпионата мира - 2018 в фойе "Экспофорума" 22/24 Евгений Разумный / Ведомости Последние приготовления на стенде "Новатэка" 23/24 Евгений Разумный / Ведомости Журналисты в полной готовности 24/24

Илья Булавинов Стенд «Ведомостей» Наша площадка на ПМЭФ тоже соответствует заданной теме - русский авангард

Виталий Петлевой "Уралкалий" высадил у себя на стенде сад Один из самых концептуальных стендов у производетя удобрений - "Уралкалия". Компания показывает, что можно вырастить при помощи ее продукции. Жаль только фрукты в саду стенда можно увидеть только через очки виртуальной реальности

Мария Буравцева Мария Буравцева Полиция вышла на улицы. На Невском проспекте сотрудники полиции стоят через каждые 200-300 метров. Большие пробки.