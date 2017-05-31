Экономический форум в Петербурге: трансляция

Начинаем онлайн-трансляцию с Петербургского международного экономического форума. Он открывается сегодня, 1 июня. Здесь вы сможете найти самые свежие новости, фото и видео с форума от работающих на нем журналистов «Ведомостей».
07:29
VedomostiLive
В этом году программа очень плотная - почти всегда одновременно проходят не менее двух интересных сессий. Журналисты «Ведомостей» постараются успевать на все из них. Начало деловых завтраков сегодня в 8.15, панельные сессии заканчиваются в 18.30. Полное расписание - на сайте форума.
Впервые в истории Петербургского форума художественное оформление площадки единое. Его тема - русский авангард. Компании старались его придерживаться. На фото: стенд ЧТПЗ
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Евгений Разумный / Ведомости
Подготовительные мероприятия на стенде «Почты России»
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд ВЭБа в этом году один из самых технологичных. Здесь будет организована выставка «Инвестиции в будущее России», на которой российские компании представят инновационные разработки
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Евгений Разумный / Ведомости
Партнеры ВЭБа презентуют российские изобретения в сфере космических технологий, медицины, робототехники, тонкопленочных материалов, связи, тарнспорта и прочего. На фото «летающий мотоцикл», разработанный ОКБ «Грузовые дроны» Александра Атаманова
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Сбербанка один из самых дорогих – на его оформление и программное обеспечение потребовалось более 40 млн руб., следует из данных, опубликованных на госзакупках
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Евгений Разумный / Ведомости
Деловая зона «Газпрома» не уступает по стоимости – 53 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд РЖД
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд "Роскосмоса"
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд "Роснефти"
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд "Уралкалия"
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Евгений Разумный / Ведомости
Деловая зона АФК "Система" расположена на улице. В этом году на стенде холдинг делает ставку на свои сельскохозяйственные проекты
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд "Юлмарта" и уже традиционные миниатюры на нем
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Coalco
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Сбербанка
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Евгений Разумный / Ведомости
Свои деловые зоны есть и у иностранцев – на фото площадки Индии и Сербии. В этом году сессии этих регионов есть и в деловой программе форума
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Евгений Разумный / Ведомости
В выставочной зоне представлены также регионы. На фото стенд Владимирской области
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Евгений Разумный / Ведомости
Минвостокразвития представляет на ПМЭФе зону делового общения и гостеприимства «Территория Дальнего Востока». А заявку на получение «дальневосточного гектара» участники форума смогут подать прямо на площадке "Экспофорума"
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд курортов Северного Кавказа
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Евгений Разумный / Ведомости
Свой стенд в этом году есть и у «Ведомостей»
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Евгений Разумный / Ведомости
На стенде НСПК выстроена интерактивная стена, поиграв на которой можно отправить пожертвование в разные благотворительные фонды
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Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Heliports
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Евгений Разумный / Ведомости
Зона чемпионата мира - 2018 в фойе "Экспофорума"
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Евгений Разумный / Ведомости
Последние приготовления на стенде "Новатэка"
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Евгений Разумный / Ведомости
Журналисты в полной готовности
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07:23
Илья Булавинов
Стенд «Ведомостей»
Наша площадка на ПМЭФ тоже соответствует заданной теме - русский авангард
06:59
Виталий Петлевой
"Уралкалий" высадил у себя на стенде сад
Один из самых концептуальных стендов у производетя удобрений - "Уралкалия". Компания показывает, что можно вырастить при помощи ее продукции. Жаль только фрукты в саду стенда можно увидеть только через очки виртуальной реальности
20:43
Мария Буравцева
Мария Буравцева
Полиция вышла на улицы. На Невском проспекте сотрудники полиции стоят через каждые 200-300 метров. Большие пробки.
19:43
VedomostiLive
Самое отрезвляющее выступление ПМЭФ-2016 - Лорен Грэхем, профессор MIT