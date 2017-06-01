Свой международный

Санкции санкциями, а традиция традицией. Сегодня в Петербурге открывается очередной международный экономический форум (ПМЭФ), участники которого будут как ни в чем не бывало обсуждать место России в мировой экономике, энергетике, инфраструктуре и т. д. и т. п. «Глобализация по-новому», «Россия 4.0: четвертая промышленная революция как стимул глобальной конкурентоспособности», «Цифровой Восток и цифровой Запад: роль России», «Индекс готовности к будущему», «Будущее, рождаемое сегодня» – звучит заманчиво, но в контексте России 2017 г. немного отдает заголовками газеты «Правда» 1970-х.

Десять лет назад фокус петербургского форума на обсуждении больших вызовов развивающегося мира был верной и сыгравшей ставкой, и в этом смысле петербургский форум был не только «русским Давосом», но и «новым Давосом» – форумом новых экономик и новых денег. Энтузиазм и надежды первых лет президентства Дмитрия Медведева, его четыре «и» – институты, инфраструктура, инновации, инвестиции – еще не набили оскомину и хорошо ложились в повестку обновления России.

Оставаясь формально международным форумом и даже сохраняя большую международную повестку, ПМЭФ сегодня событие больше внутреннее, для своих. В экономике доля государства достигла 70%, оно главный акционер и инвестор. Так что форум, куда приезжает президент и цвет бюрократии, – это место встречи бизнеса и государства, а не бизнеса и мира, способ пустить корни в очередную госпрограмму и госстратегию (есть специальная сессия «Видимая рука»: новая эра государственного капитализма?»). Для российского бизнеса это клубное мероприятие – обязательства участвовать нет, но отсутствовать будет как-то странно и неловко. Участие в этой схеме иностранцев – украшение форума и его легитимация, но не смысл и суть.

Все это не означает, что ПМЭФ – уходящая натура: проведение мероприятия такого уровня и масштаба остается слишком важным сигналом и стране, и миру, чтобы перестать его посылать. А чисто арифметические показатели растут: количество участников и официальных делегаций за последние пять лет выросло почти в два раза, подписанных соглашений – в четыре.