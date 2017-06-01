Отели высокого класса в Петербурге загружены почти на 100%

Отели в этот период выставляют открытые, т. е. максимальные, цены, по которым гостиница вообще продает номера Е. Егоров / Ведомости

В отеле «Ренессанс Санкт-Петербург» с 1 по 3 июня свободен лишь один номер – люкс с видом на город за 150 000 руб. в сутки без НДС, единственный свободный номер в «Астории» в ночь с 1 на 2 июня стоит 100 300 руб., сообщили в службах бронирования корреспонденту «Ведомостей», представившемуся участником ПМЭФа. В Гранд-отеле «Европа», «Кортъярд Марриотт Васильевский» свободных номеров на даты проведения форума не осталось.

По словам директора по управлению доходами группы «Марриотт» Елены Быхаловой, цены на размещение выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. На время ПМЭФа наши отели показали заполняемость на уровне прошлого года, загрузка составила 98%, в каждом отеле остался буквально один свободный номер, добавляет она.

В отеле «Санкт-Петербург» поселился только один участник форума, рассказал руководитель его службы приема и размещения Сергей Шлемин. «В этом году совпали даты ПМЭФа и нашего давнего партнера – Международного офтальмологического конгресса «Белые ночи». Участники конгресса забронировали большую часть номеров еще в феврале, объясняет он. Из 640 номеров на 1 июня осталось 7 свободных, на 2 июня – 17, стоимость не менялась – от 9000 до 12 000 руб. в день, добавил он.

Для дат проведения форума традиционна 100%-ная загрузка в премиальном и предпремиальном сегментах, когда нельзя заказать свободные номера за бешеные деньги, но легко можно отыскать недорогие номера в мини-отелях и хостелах, это определяется форматом самого форума, говорит владелец Swisscenter Group и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «На моей памяти провальным был только 2014 год, тогда форум продавался очень плохо, было значительно меньше иностранных гостей, во время форума у нас жили и туристы, и актеры», – вспоминает он. Сейчас практически 90% гостей в эти даты – участники форума, но количество и статус иностранных гостей немного уступают докризисному уровню, добавил Теймурханлы.

Больше гостей В 2016 г. в форуме участвовало больше 12 000 человек из 130 стран, в том числе 880 первых лиц компаний. В этом году участников будет больше, по предварительным данным, аккредитация на форум продолжается, говорит директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Отели в этот период выставляют открытые, т. е. максимальные, цены, по которым гостиница вообще продает номера, говорит Теймурханлы. По его оценке, каждый год они стабильно растут на 5–10%. «Это единственный период в году, когда мы продаем сразу три дня вместе и не продаем их по отдельности», – добавил он.

ПМЭФ совпадает по времени проведения с пиком сезона белых ночей, что приводит к значительному росту стоимости проживания и загрузки, особенно в гостиницах верхних сегментов, добавила руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. В июне прошлого года в люксовом сегменте средний тариф возрос почти до 40 000 руб. по сравнению с 18 000 руб. в мае и 16 000 руб. в июле. В результате доходность на номер в люксовом сегменте превысила 31 000 руб. (в мае – 12 000 руб., в июле – 14 000 руб.), добавляет она. В целом, по ее словам, в последние два года операционные показатели петербургских гостиниц росли, в июне 2016 г. они достигли рекордных уровней: загрузка в среднем по рынку – почти 88% (против 75% в июне 2014 г. и 83,5% в июне 2015 г.), средний тариф – более 10 000 руб., доходность на номер – 10 300 руб. По данным JLL, в июне 2016 г. отели класса люкс были загружены на 80%, среднегодовая загрузка – 60%.

Влияние форума на показатели отелей тем меньше, чем ниже сегмент: гости ПМЭФа предпочитают останавливаться в дорогих гостиницах, говорит Веллер. «Загрузка отелей во всех сегментах петербургского рынка в прошлом июне достигла максимального уровня за последние пять лет, а верхний, верхний предел среднего и средний были загружены в июне почти на 90%, говорит она. Гостиничный рынок Петербурга, вне зависимости от времени проведения важных деловых мероприятий, всегда имеет высокий сезон – с мая по сентябрь каждого года, когда заполняемость отелей и гостиниц достигает 90–95%, комментирует управляющий директор Property Management NAI Becar в Петербурге Наталья Скаландис. Проведение форума не оказывает влияния на цены в гостиницах и отелях, считает она. «Существует плановая индексация цен, в высокий сезон они всегда повышаются в 2–3 раза», – отметила Скаландис.