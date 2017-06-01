Досуг

Прием Московской биржи совместно с «Ведомостями»

Вечер прошел на веранде отеля «Кемпински Мойка 22»
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