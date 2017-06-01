Прием Московской биржи совместно с «Ведомостями»
Вечер прошел на веранде отеля «Кемпински Мойка 22»
Московская биржа и «Ведомости» организовали вечерний коктейль для гостей и участников XXI Петербургского международного экономического форума
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Прием прошел на веранде отеля «Кемпински Мойка 22»
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Директор департамента конференций и спецпроектов "Ведомостей" Ольга Орешникова
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Основатель и владелец холдинга Independent Media Дерк Сауэр (слева) и издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров
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Журналист «Эха Москвы» Ольга Бычкова, супруг Яны Мозель-Кудрявцевой (акционера компании «Аркан инвестмент», которая владеет 100% «Бизнес ньюс медиа») Демьян Кудрявцев и заместитель редактора отдела финансов «Ведомостей» Дарья Борисяк
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Предправления Московской биржи Александр Афанасьев (справа)
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Главный редактор рекламно-информационного приложения к газете «Ведомости» Анфиса Воронина, редакционный директор «Ведомостей» Екатерина Дербилова и издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров
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Во время приема Московской биржи совместно с «Ведомостями»
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Журналист «Эха Москвы» Ольга Бычкова, супруг Яны Мозель-Кудрявцевой (акционера компании «Аркан инвестмент», которая владеет 100% «Бизнес ньюс медиа») Демьян Кудрявцев, главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов и заместитель редактора отдела финансов «Ведомостей» Дарья Борисяк
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Руководитель проектов «Ведомости. Конференции» Юрий Сухоруков (справа)
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Во время приема Московской биржи совместно с «Ведомостями»
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Гендиректор «Открытие холдинга» Рубен Аганбегян
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Главный редактор рекламно-информационного приложения к газете «Ведомости» Анфиса Воронина
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Во время приема Московской биржи совместно с «Ведомостями»
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