На ПМЭФе обсудили будущее космической отрасли Евгений Разумный / Ведомости

В ближайшие годы космическая отрасль будет очень сильно коммерциализирована, во многом благодаря широкому использованию спутников на низкой орбите, сказал на конференции «Бизнес за пределами атмосферы» президент Boeing International Бертран-Марк Аллан. Для освоения глубокого космоса и доставки на землю сырья из космоса в ближайшие 25 лет необходимо разработать новый тип ракетного двигателя, добавил Аллан.

Для освоения глубокого космоса в ближайшие 20 лет потребуется международное сотрудничество, так как необходимые затраты непосильны для отдельных стран, сказал гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

«Сейчас в ракетных двигателях используются те же принципы, что 70 лет назад, нужно что-то новое, правда, я не знаю, что это будет», – добавил гендиректор компании One Web (мировой лидер по запуску спутников для услуг интернета) Эрик Беранже.

Вместе с коммерциализацией будет расти интерес простых людей к космосу, отметил гендиректор компании «Космотраст» Сергей Недорослев. Его компания оказывает услуги по выведению грузов на орбиту, а за 17 лет участвовала в 167 запусках. Недорослев отметил, что огромное количество небольших компаний выводят свои грузы ради исследований, а не для коммерции, среди них очень много интересных проектов. Через краудфандинг на эти цели будут собираться огромные средства, уверен он.

В ближайшие 20 лет реальностью может стать и промышленное освоение Луны, но для этого необходимо освоить многоразовые космические системы, сказал генеральный конструктор компании «Газпром космические системы» (занимается мониторингом месторождений и газопроводов из космоса) Николай Севостьянов.

Сейчас выведение на орбиту груза 3 т стоит $60-70 млн, поэтому активно разрабатываются технологии дешевых запусков, когда отправить на орбиту несколько килограмм полезного груза будет стоить несколько миллионов долларов. Через 20 лет запуски в мире будут происходить каждую неделю, уверен партнер Boston Consulting Group Николя Бутэн.