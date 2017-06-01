АСВ не обсуждало рост ставки взносов до 0,2%

Повышение ставки отчислений взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,2% советом директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) никогда не обсуждалось, сообщил «Ведомостям» гендиректор госкорпорации Юрий Исаев С. Портер / Ведомости

Повышение ставки отчислений взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,2% советом директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) никогда не обсуждалось, сообщил «Ведомостям» гендиректор госкорпорации Юрий Исаев в кулуарах Питерского международного экономического форума (ПМЭФ). «В прошлом году обсуждался вопрос повышения ставки до 0,15%, но решение принято не было, и сейчас его нет. До 0,2% не обсуждалось в принципе», - подчеркнул он.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев предлагал обсудить возможность увеличения базовой ставки взносов в ФСВ до 0,2%. Это поможет снизить зависимость АСВ от кредитов ЦБ, сказал он. «Для нас принципиальным вопросом является сбалансированность фонда. В случае если будет реализована схема, когда все банки платят и все средства МСП будут застрахованы, это не поможет нам сбалансировать фонд в части физлиц, – отметил Моисеев (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»). - Поэтому я бы дополнительно предложил обсудить вопрос о повышении лимита взносов в фонд страхования вкладов до 0,2%, чтобы фонд сбалансировался. Пока мы видим серьезную зависимость фонда от кредитов Банка России, нам это не нравится».

Совет директоров АСВ может повысить сейчас базовую ставку до 0,15% на постоянной основе и до 0,3% на два квартала подряд, но это не поможет с точки зрения поступлений в фонд против долга, который АСВ накопило перед ЦБ в последние годы, заметил Моисеев. «Мы предлагаем просто повысить до 0,2% максимальную планку. Когда фонд выйдет на устойчивую траекторию снижения задолженности перед Центральным банком, всегда можно будет снизить обратно. Но повышение сейчас нам нужно, чтобы эту траекторию задать», – сказал он.

В четверг Моисеев сообщил «Ведомостям», что ранее этот вопрос действительно не обсуждался и что это предложение Минфина, которое министерство начало обсуждать с Центробанком. «У регулятора более осторожная позиция, но жесткого неприятия предложения мы не встретили», - сказал Моисеев.

Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова сообщала, что регулятор рассматривает возможность повысить базовую ставку взносов в ФСВ до 0,15%. Сейчас она составляет 0,12%, в последний раз ставка была повышена в III квартале прошлого года с 0,1%. Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита в размере 820 млрд руб. по состоянию на 31 марта 2017 г. агентством получено 600 млрд руб.