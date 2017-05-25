Минфин предлагает повысить ставку взносов в Фонд страхования вкладов до 0,2%

Минфин предлагает повысить базовую ставку взносов в ФСВ до 0,2% М. Стулов / Ведомости

Минфин предлагает обсудить возможность увеличения базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,2% по вкладам физлиц, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании рабочей группы в Госдуме. По его словам, это поможет снизить зависимость Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от кредитов ЦБ.

«Для нас принципиальным вопросом является сбалансированность фонда. В случае если будет реализована схема, когда все банки платят и все средства МСП будут застрахованы, это не поможет нам сбалансировать фонд в части физлиц», – отметил Моисеев (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»): «Поэтому я бы дополнительно предложил обсудить вопрос о повышении лимита взносов в фонд страхования вкладов до 0,2%, чтобы фонд сбалансировался. Пока мы видим серьезную зависимость фонда от кредитов Банка России, нам это не нравится».

Совет директоров АСВ может повысить сейчас базовую ставку до 0,15% на постоянной основе и до 0,3% на два квартала подряд, но это не поможет с точки зрения поступлений в фонд против долга, который АСВ накопило перед ЦБ в последние годы, заметил Моисеев, позже общаясь с журналистами. «Мы предлагаем просто повысить до 0,2% максимальную планку. Когда фонд выйдет на устойчивую траекторию снижения задолженности перед Центральным банком, всегда можно будет снизить обратно. Но повышение сейчас нам нужно, чтобы эту траекторию задать», – сказал он. В конце 2016 г. на балансе ФСВ было 250 млн руб., за I квартал этого года сумма возросла до 40,5 млрд руб., следует из квартального отчета госкорпорации.

Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова сообщала, что регулятор рассматривает возможность повысить базовую ставку взносов в ФСВ до 0,15%. Сейчас она составляет 0,12%, в последний раз ставка была повышена в III квартале прошлого года с 0,1%. Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита в размере 820 млрд руб. по состоянию на 31 марта 2017 г. агентством получено 600 млрд руб.

Отношение Сбербанка к идее изменения ставки, конечно, отрицательное, заявил зампред правления госбанка Александр Морозов на пресс-конференции. «Потому что в этом случае хорошие банки и хорошие вкладчики платят за безответственные банки и безответственных банкиров», – пояснил он (цитаты по ТАСС). Необходимо вводить дифференцированный подход к отчислениям в ФСВ, предусмотрев пониженный процент отчислений для надежных кредитных организаций, полагает Морозов. Он уточнил, что Сбербанк ежегодно отчисляет в ФСВ 57–58 млрд руб.

Достаточно логичный шаг (повышение взноса. – «Ведомости»), учитывая все возрастающие долги АСВ перед ЦБ, считает предправления СДМ-банка Максим Солнцев. «Очевидно, что если ставку отчислений повысят, то привлечение вкладов потребует для банков дополнительных затрат, что повлечет за собой еще более сильное снижение ставок по депозитам физических лиц», – говорит он.