Что компании и регионы показывают на форуме в Петербурге
Роботы, вертолеты, интерактив и русский авангард
Впервые в истории Петербургского форума художественное оформление площадки единое. Его тема - русский авангард. Компании старались его придерживаться. На фото: стенд ЧТПЗ
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Подготовительные мероприятия на стенде «Почты России»
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Стенд ВЭБа в этом году один из самых технологичных. Здесь будет организована выставка «Инвестиции в будущее России», на которой российские компании представят инновационные разработки
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Партнеры ВЭБа презентуют российские изобретения в сфере космических технологий, медицины, робототехники, тонкопленочных материалов, связи, тарнспорта и прочего. На фото «летающий мотоцикл», разработанный ОКБ «Грузовые дроны» Александра Атаманова
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Стенд Сбербанка один из самых дорогих – на его оформление и программное обеспечение потребовалось более 40 млн руб., следует из данных, опубликованных на госзакупках
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Деловая зона «Газпрома» не уступает по стоимости – 53 млн руб.
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Стенд РЖД
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Стенд "Роскосмоса"
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Стенд "Роснефти"
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Стенд "Уралкалия"
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Деловая зона АФК "Система" расположена на улице. В этом году на стенде холдинг делает ставку на свои сельскохозяйственные проекты
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Стенд "Юлмарта" и уже традиционные миниатюры на нем
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Стенд Coalco
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Стенд Сбербанка
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Свои деловые зоны есть и у иностранцев – на фото площадки Индии и Сербии. В этом году сессии этих регионов есть и в деловой программе форума
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В выставочной зоне представлены также регионы. На фото стенд Владимирской области
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Минвостокразвития представляет на ПМЭФе зону делового общения и гостеприимства «Территория Дальнего Востока». А заявку на получение «дальневосточного гектара» участники форума смогут подать прямо на площадке "Экспофорума"
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Стенд курортов Северного Кавказа
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Свой стенд в этом году есть и у «Ведомостей»
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На стенде НСПК выстроена интерактивная стена, поиграв на которой можно отправить пожертвование в разные благотворительные фонды
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Стенд Heliports
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Зона чемпионата мира - 2018 в фойе "Экспофорума"
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Последние приготовления на стенде "Новатэка"
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Журналисты в полной готовности
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