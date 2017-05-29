Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: ВЭБ готов взлететь
Цена «летающего мотоцикла» – несколько десятков тысяч долларов
Госкорпорация готова профинансировать проект ОКБ «Грузовые дроны» и бизнесмена Александра Яхнича
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Модель, получившая название Scorpion, рабочая и способна подниматься на высоту вертолета (ее можно ограничить)
Максим Стулов / Ведомости
В России есть проект, который называется «летающий мотоцикл» и который в состоянии поднять человека. Мы представим этот проект на питерском форуме», – передал ТАСС слова председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергея Горькова. По его мнению, «это уже реальная заявка на изменение транспортного средства». ВЭБ инвестировал в проект, пишет ТАСС. Представитель ВЭБа отказался раскрыть детали.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров