Цена «летающего мотоцикла» – несколько десятков тысяч долларов

Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: ВЭБ готов взлететь

Модель, получившая название Scorpion, рабочая и способна подниматься на высоту вертолета (ее можно ограничить) Максим Стулов / Ведомости

В России есть проект, который называется «летающий мотоцикл» и который в состоянии поднять человека. Мы представим этот проект на питерском форуме», – передал ТАСС слова председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергея Горькова. По его мнению, «это уже реальная заявка на изменение транспортного средства». ВЭБ инвестировал в проект, пишет ТАСС. Представитель ВЭБа отказался раскрыть детали.