Транспорт
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: ВЭБ готов взлететь

Цена «летающего мотоцикла» – несколько десятков тысяч долларов

Госкорпорация готова профинансировать проект ОКБ «Грузовые дроны» и бизнесмена Александра Яхнича

В России есть проект, который называется «летающий мотоцикл» и который в состоянии поднять человека. Мы представим этот проект на питерском форуме», – передал ТАСС слова председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергея Горькова. По его мнению, «это уже реальная заявка на изменение транспортного средства». ВЭБ инвестировал в проект, пишет ТАСС. Представитель ВЭБа отказался раскрыть детали.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике