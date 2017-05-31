Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Парад частных самолетов в «Пулково»
Парад частных самолетов в «Пулково»
Количество заявок на обслуживание деловой авиации во время Петербургского экономического форума в этом году выросло на 10%
- Валерия Лебедева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
В дни «ПМЭФ» Пулково примет не меньше 220 судов деловой авиации
Евгений Егоров / Ведомости
Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» – ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – получила заявки на обслуживание 220 воздушных судов (440 взлетно-посадочных операций) деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту, которые прибудут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 1–3 июня, сообщила пресс-служба компании. Эти рейсы обслуживает центр бизнес-авиации «Пулково-3». Выделено 55 мест для стоянки продолжительностью более нескольких часов.
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