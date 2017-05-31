Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Парад частных самолетов в «Пулково»

Парад частных самолетов в «Пулково»

Количество заявок на обслуживание деловой авиации во время Петербургского экономического форума в этом году выросло на 10%