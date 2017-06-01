Danone профинансирует съемки новых серий «Простоквашино»

«Союзмультфильм» и группа Danone заключили соглашение Евгений Биятов / РИА Новости

«Союзмультфильм» и группа Danone заключили соглашение, по которому французский производитель молочной продукции профинансирует съемки новых серий мультфильма «Простоквашино», следует из совместного пресс-релиза обеих компаний. «Союзмультфильм» произведет новые серии мультфильма, а Danone получит право на использование его персонажей для рекламы своей продукции. Сумма контракта не раскрывается.

По договору, с 2018 г. по 2020 гг. будет выпущено 30 серий «Простоквашино». При этом исключительные права на мультфильм будут принадлежать «Союзмультфильму», а персонажи «Простоквашино» появятся на молочной продукции Danone – не только в России, но и в странах СНГ, а также в Евросоюзе, Китае и Монголии.

Мультфильм «Простоквашино» будет выполнен «в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии составит 6,5 мин.», говорится в сообщении. Продюсером проекта станет Алена Оятьева. «Задача нового проекта – показать, как изменилось «Простоквашино» вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких. Мы хотим, чтобы герои новых серий были так же любимы и интересны детям и взрослым», цитируются в сообщении слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой.

Danone обязана заключить контракт с «Союзмультфильмом», заявил еще в прошлом году на Петербургском экономическом форуме министр культуры Владимир Мединский: французская компания не платила авторских отчислений за использование образов из мультфильма. Если контракт не будет оформлен, пригрозил чиновник, у компании будут проблемы. «Юнимилк» еще в 2002 г. заключил контракт с Эдуардом Успенским на использование в своей продукции образов из мультфильмов «Простоквашино»; к 2009 г., по данным Nielsen, «Простоквашино» стало самым популярным молочным брендом в России. Все права на бренд «Простоквашино» оформлены надлежащим образом, утверждал тогда представитель Danone.