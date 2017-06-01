Транспорт

Самый большой самолет в мире выехал из ангара

Компания сооснователя Microsoft Пола Аллена показала его в пустыне Мохава
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото