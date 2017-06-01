Самый большой самолет в мире выехал из ангара
Компания сооснователя Microsoft Пола Аллена показала его в пустыне Мохава
В США компания Stratolaunch Systems сооснователя Microsoft Пола Аллена впервые показала самый большой в мире транспортный самолет Stratolaunch. Его выкатили из ангара в пустыне Мохава (штат Калифорния)
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У шасси этого самолета 28 колес
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Машина оснащена шестью двигателями Pratt & Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 м каждый
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Размах крыльев у самолета — 117 м
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Он способен запускать ракеты на орбиту с высоты 9100 м
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Stratolaunch оснащен шестью двигателями от Boeing 747. Масса самого самолета - 250 т, а с полной нагрузкой - 590 т
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Теперь его ждут наземные и летные испытания
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