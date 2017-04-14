КНДР готовится испытать ядерное оружие, США – отреагировать

Китай сегодня призвал к срочной разрядке напряженности вокруг Корейского полуострова, прежде чем происходящее достигнет «необратимой» стадии.

«Мы призываем все стороны воздержаться от угроз и провокаций, как на словах, так и действиями, и не допустить, чтобы ситуация стала необратимой и неуправляемой», - цитирует Reuters заявление министра иностранных дел Китая Вана И. «Военная сила не поможет разрешить конфликт. Тому, кто допускает провокации [в регионе], придется нести историческую ответственность», - заявил Ван И.

Кремль сегодня также выразил «большую обеспокоенность» в связи с нарастанием напряженности. «Мы призываем все страны к сдержанности, предостерегаем от каких-либо действий, которые могли бы означать какие-то провокационные шаги», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вице-президент США Майк Пенс обсудит ответ на возможные провокации Северной Кореи во время визита в Южную Корею и Японию. Пенс прибудет в Сеул в воскресенье 16 апреля, пишет Bloomberg. Ожидается, что Пенс будет говорить о развертывании в стране комплекса ПРО Thaad, возможности которого вызывают претензии со стороны Китая. Развертывание Thaad поддержал Мун Джэин, вероятный будущий президент Южной Кореи.

Конфликт и его стороны

В последние дни резко возросла напряженность между Северной Кореей и США в контексте готовящихся в КНДР ядерных испытаний. Спутниковые снимки зафиксировали подготовку к шестому испытанию ядерного устройства на полигоне Пангири, которое, вероятно, приурочено к празднованию в КНДР «Дня Солнца» - в субботу, 15 апреля, исполняется 105 лет со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена.

Эксперты опасаются, что успешное испытание позволит Северной Корее приблизиться к созданию ядерной боеголовки, способной достичь территории США. «Нельзя позволить подобной стране иметь ядерную энергию, ядерное оружие. Это массовое уничтожение. У него [руководителя КНДР Ким Чен Ына] пока нет средств доставки, но они появятся», - констатировал президент США Дональд Трамп 11 апреля по итогам часовой беседы с лидером КНР Си Цзиньпином.

К берегам Корейского полуострова уже прибыла ударная группировка ВМФ США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Входящие в нее ракетный крейсер USS Lake Champlain и эскадренные миноносцы способны к перехвату баллистических ракет КНДР в случае, если они будут запущены в сторону Японии. Япония и Южная Корея уже заявили, что ждут подобных провокаций. Также корабли несут крылатые ракеты «Томагавк» для применения по наземным целям.

«Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы встретим их упреждающим ударом», - заявил сегодня замминистра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль. Северокорейское государственное агентство новостей KCNA утверждает, что действия США поставили регион на грань термоядерной войны.

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Новые ядерные испытания в Северной Корее могут привести к нанесению упреждающего удара со стороны США, сообщала NBC со ссылкой на чиновников разведки. Сам Трамп написал в Twitter, что именно КНДР ищет проблем. «Если Китай решит нам помочь, это будет здорово. Если нет, то мы решим проблему самостоятельно», - считает президент США. Общественное мнение Южной Кореи резко против удара США, поскольку он спровоцирует нападение КНДР на южного соседа, пишет Bloomberg.

Трамп на этой неделе заявил в интервью The Wall Street Journal, что предложил Си Цзиньпину «отличную сделку»: США пойдут на уступки Китаю в торговых вопросах в обмен на то, что Пекин решит проблему с КНДР. По мнению Трампа, обуздание де-факто имеющей ядерное оружие КНДР «стоит торгового дефицита».