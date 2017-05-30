Путин упрекнул страны Запада в запугивании самих себя

Россия не представляет никакой угрозы для западных стран. Политика, основывающаяся на подобном посыле, не имеет перспектив. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифические российские угрозы, гибридные войны и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе формулируете перспективу политики», - заявил он в интервью французской газете Le Figaro.

Путин отметил, что сохраняется перспектива в сотрудничестве России и НАТО по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. «Главная проблема в области безопасности сегодня - терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, на Ближнем Востоке идет война. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», - заявил Путин.