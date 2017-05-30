Эмманюэль Макрон учел тонкости протокола при встрече с Владимиром Путиным

Состояние политических контактов с Францией Россию не устраивает Алексей Никольский / ТАСС

В понедельник в Версале прошла встреча президентов России и Франции, куда Владимир Путин прибыл менее чем через месяц после избрания новым президентом Эмманюэля Макрона. Это первая за несколько лет двусторонняя встреча руководителей двух стран. В прошлом году Путин отменил поездку в Париж после высказываний президента Франсуа Олланда, который усомнился в целесообразности их встречи. Состояние политических контактов с Францией Россию не устраивает, а товарооборот в 2016 г. упал до $13 млрд с $22 млрд в 2013 г., отметил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге перед визитом.

На саммите «семерки» на Сицилии в эти выходные ее лидеры, в том числе Макрон, выразили готовность усилить санкции против России, если того потребует ситуация на Украине. В бытность министром экономики Макрон выступал за поэтапное снятие санкций с Москвы, но ужесточил тон во время предвыборной кампании. Неоднозначную реакцию во Франции вызвал прием Марин Ле Пен Путиным в Кремле и обвинения в атаках российских хакеров на штаб Макрона.

Эмманюэль Макрон президент Франции Мы хотели бы, чтобы между нашими представителями гражданского общества были более тесные связи. Между Германией и Россией уже существует такая схема. <...> Мы это сделаем и назовем «Диалогом Трианона.

Но на вопрос о поездке Ле Пен Макрон на пресс-конференции после переговоров отвечать отказался. Cреди важнейших тем встречи он отметил вопросы стабильности на Ближнем Востоке и урегулирования в Сирии, призвал провести в ближайшее время переговоры по ситуации на Украине в нормандском формате, обещав сообщить об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель, и особое внимание уделил соблюдению прав меньшинств в России, особенно прав ЛГБТ в Чечне. Путин в свою очередь заметил, что бизнес понимает важность двусторонних отношений вне зависимости от политической конъюнктуры и ни одна из 500 французских компаний с российского рынка не ушла, а санкции против России никак разрешению кризиса на Украине не способствовали. К списку важных тем встречи он добавил вопрос о ядерной программе КНДР. Выступления двух лидеров в противоречие друг с другом не вступали.

Во французском дипломатическом протоколе есть четыре уровня приемов высших лиц, объясняет бывший посол одной из западных стран во Франции. Встреча в аэропорту, вывешивание флагов, прием в Елисейском дворце, торжественный ужин минимум на 200 гостей и длительность поездки не менее двух дней – все это атрибуты приема высшего уровня, перечисляет он. Путин удостоился приема второго уровня с элементами третьего – встреча и прием в Версале, а не в Париже, рабочий завтрак лидеров, узкий состав делегации. Третий уровень сводится к деловой встрече, четвертый – переговоры на полях саммитов. При этом прием на высшем уровне предполагает ответный визит, который в данном случае не обязателен, подчеркивает дипломат. Но приглашение провести в Москве «несколько недель» Макрон от Путина все же получил.