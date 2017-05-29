Путин встретился с Макроном
Встреча прошла в Версале
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмануэль Макрон встретились 29 мая
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Встреча проходила в Версале. Поводом для визита стало открытие там выставки, посвященной Петру I и 300-летию установления дипломатических отношений между Францией и Россией
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Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что выступает вместе с президентом России Владимиром Путиным за скорейшее проведение переговоров в «нормандском формате» с докладом представителей ОБСЕ
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«Мы обменялись нашими взглядами по этой теме. Я, со своей стороны, сказал, что я хотел бы, чтобы мы в рамках минского процесса достигли деэскалации этого процесса», - заявил президент Франции
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Макрон и Путин договорились вместе отслеживать ситуацию с положением геев в Чечне
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Владимир Путин заявил, что «несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию», отметил Макрон
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Российский президент Владимир Путин заявил, что санкции в отношении России не способствуют преодолению конфликта на юго-востоке Украины. Он призвал представителей французских СМИ бороться «за отмену всяческих ограничений в мировой экономике»
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