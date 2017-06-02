Что Путин пообещал инвесторам

На этот раз Путин не был особенно щедр: никаких прямых бюджетных госвливаний и новых налоговых льгот Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС/ПМЭФ

В начале пленарной сессии вышли участники в порядке выступления - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдовы Игорь Додон. «Вольно!», - пошутил Путин, обращаясь к ним.

Свою речь президент России начал с плюсов российской экономики. Инвестиции превышают рост ВВП. Сейчас стоит цель выйти на темпы выше среднемировых уже к 2019 - 2020 гг. Россия за прошедшие годы сильно выросла в рейтинге Doing Business, Путин также упомянул региональный рейтинг инвестклимата. В этом году лидеры - Татарстан, Московская, Калужская и Тульская области. После президент приступил уже к перечислению мер, которые должны стимулировать рост инвестиций в России.

На этот раз Путин не был особенно щедр: никаких прямых бюджетных госвливаний и новых налоговых льгот. Но зато пообещал расширить госгарантии (это формально увеличит российский госдолг и в будущем может привести к расходам бюджета в случае исполнения гарантий), также пообещал усовершенствовать уже существующие механизмы поддержки и ввести новые.

Во-первых, надо усовершенствовать те различные инструменты налоговых льгот, которые уже есть сейчас. Например, специнвестконтракты. Срок их можно увеличить с 10 до 20 лет, с гарантиями спроса на продукцию и неизменностью условий по налогам, придумал Путин. Еще одна мера - льготы по налогам можно продлить до 2025 гг.

Специнвестконтракт заключается на срок выхода проекта на операционную прибыль, плюс 5 лет, не более 10 лет. Условия - вложения не меньше 750 млн руб.; создание или модернизация промышленного производства и создание рабочих мест (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации проекта оборудования - не менее 25% стоимости модернизируемого или расконсервируемого) оборудования. Получатели контрактов имеют льготы по налогам на прибыль (регион может снизить ставку до 0%), а также повышающий коэффициент амортизации не больше 2 в отношении основных средств. Также регион может снизить ставку по налогу на имущество плюс ввести любые другие преференции, ввести льготы по уплате арендной платы за пользование гос- и муниципальным имуществом, в том числе землей.

На российско-американской сессии, которую посетил Путин, просили расширить и улучшить этот механизм. Из недостатков СПИК - ограничение по перечню отраслей; непроработанный механизм предоставления льгот (все зависит от желания региона); слишком большой размер вложений.

Также Путин рассказал об инфраструктурной ипотеке (описанный им механизм при этом был очень похож на уже существующий режим концессий) и о механизме проектного финансирования. Последний механизм будет запускаться на базе ВЭБа. Путин пообещал сопровождение на каждой стадии проекта: от его поиска и запуска до привлечения финансирования и реализации. А, чтобы в проекты могли одновременно вкладывать деньги различные инвесторы, инвестфонды и пенсионные фонды, необходимо побыстрее принять в Госдуме поправки о синдицировании кредитов, призвал Путин: только вчера об этом до вечера говорили. Накануне, 1 июня президент встречался с представителями мировых инвестфондов, под управлением которых $11 трлн.

Синдицирование позволяет консорциуму банков инвестировать в один проект на одинаковых условиях под единый залог. В России банки уже синдицируют кредиты, однако в суде эти договорённости рассыпаются, т.к. это понятие не сформулировано в законе о синдицировании долгов, говорил председатель ВЭба Сергей Горьков, концепцию проектного финансирования придумал министр экономического развития Максим Орешкин совместно с ВЭБом.

Выдача длинных денег ВЭБом и будет сопровождаться госгарантиями - о такой поддержке уже просил ВЭБ. Однако Минфин сейчас отрицательно относится к госгарантиями. Текущий размер выданных гарантий уже несет системные риски, указывало министерство в «Основных направлениях долговой политики».

Путин уделил внимание развитию цифровой экономики - этой теме на форуме было посвящено несколько сессий, об этом на свой панели говорил и американский бизнес. Путин показал, что погрузился уже сам в тему: упоминул термин Big Data, призвал к ликвидации цифровой безграмотности. Накануне его помощник Андрей Белоусов говорил, что это должно быть сродни ликвидации безграмотности в начале XX вв.

Путин сказал, что дал поручение правительству в сфере цифровой экономике. Тем самым слова первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что Путин «заболел» цифровой экономикой подтвердились.

«Добро пожаловать к реальной работе в России», - закончил выступление президент.